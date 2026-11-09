سوريا والأردن توقّعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق-سانا

وقعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي السورية، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردنية، البرنامج التنفيذي المقترح للاتفاق العلمي، في إطار المنح والزيارات المتبادلة بين حكومتي البلدين للأعوام 2027-2028-2029 في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني التي انعقدت في دمشق اليوم الإثنين.

ووقّع البرنامج التنفيذي عن الجانب السوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وعن الجانب الأردني وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة.

وبحسب البرنامج، الذي تلقت سانا نسخة منه، يشجع الطرفان التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، وتفعيل العلاقات القائمة بينها لتشمل جميع الجامعات الحكومية، إلى جانب إبرام اتفاقيات توءمة بين الجامعات في كلا البلدين.

تبادل المنح والمقاعد الدراسية

كما يتبادل الطرفان سنوياً المنح والمقاعد الدراسية، حيث يقدم الطرف السوري 16 مقعداً دراسياً للمرحلة الجامعية الأولى، و5 مقاعد دراسية للدراسات العليا، و4 منح للمرحلة الجامعية الأولى في اختصاص الطب البشري، و5 منح للدراسات العليا في مختلف الاختصاصات، وفق ما يطلبه الجانب الأردني.

بالمقابل، يقدم الطرف الأردني، 20 مقعداً دراسياً للمرحلة الجامعية الأولى، و5 مقاعد دراسية للدراسات العليا، و5 منح دراسية للدراسات العليا في مختلف الاختصاصات، وفق ما يطلبه الجانب السوري.

وحسب البرنامج، يتم تبادل المقاعد للمرحلة الجامعية الأولى في كافة الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ويتم الاتفاق على توزيعها بين الطرفين سنوياً في شهر نيسان عبر القنوات الدبلوماسية.

قوائم للطلبة المرشحين

كما تسلم قوائم بأسماء الطلبة المرشحين من كلا البلدين للمرحلة الجامعية الأولى في بداية شهر آب من كل عام، على أن يتم تسليم القبولات النهائية للمرشحين خلال شهرين من تاريخ استلام قوائم الترشيح.

ووفق البرنامج، تسلم قوائم بأسماء الطلبة المرشحين من كلا البلدين للدراسات العليا في النصف الثاني من شهر تموز من كل عام، على أن يتم تسليم القبولات النهائية للمرشحين خلال شهرين من تاريخ استلام قوائم الترشيح، ويتم قبول كل الطلاب وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين.

تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي

بموجب البرنامج، يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية التابعة لها لإجراء بحوث علمية مشتركة، وذلك من خلال:

– تبادل زيارات الخبراء الأكاديميين والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي.

– إعارة الباحثين والخبراء وفق شروط مالية يتفق عليها.

– التقدم بمشاريع مشتركة إلى الهيئات الدولية المانحة.

– دعم المشاركة في الندوات والمؤتمرات، وتشجيع الزيارات من أجل تبادل الخبرات.

– إيفاد المتدربين للمشاركة في الدورات التدريبية.

– تفعيل التحكيم المشترك للبحوث العلمية.

– دعم البحث العلمي المشترك.

– تفعيل الصندوق المشترك لتمويل تنفيذ أنشطة التعاون العلمي والتقاني بين الجانبين.

ونص البرنامج التنفيذي على أن يعمل الطرفان على إعارة أو تبادل زيارة عدد من أساتذة الجامعات للتدريس أو إلقاء المحاضرات، وتشجيع تبادل المطبوعات والكتب الجامعية والنشرات والدراسات التربوية، والإحصاءات التي تصدر عن الجامعات والمؤسسات التربوية المختلفة في كلا البلدين، وإقامة معارض دورية للكتب الجامعية الصادرة عن البلدين.

توحيد المصطلحات العلمية

وحسب البرنامج التنفيذي، يتبادل الطرفان المعلومات في مجال توحيد المصطلحات العلمية في مختلف الميادين تمهيداً لتوحيدها في جميع الأقطار العربية، بالتعاون مع مجمعي اللغة العربية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون بين طلاب الجامعات في كلا البلدين وتبادل زيارات الوفود الطلابية، للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية.

ويدخل البرنامج حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويبقى سارياً إلى أن يتم توقيع البرنامج التنفيذي الذي يليه.

ويعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين، وأُحدث في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين ‏مختلف ‏القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب ‏متابعة تنفيذ ‏مخرجاتها عبر اللجان المختصة.

