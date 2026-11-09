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سوريا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة والوظيفة العامة

photo 3 2026 11 09 20 54 19 سوريا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة والوظيفة العامة
وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسان السكاف ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردني المهندس فايز النهار يوقعان مذكرة التفاهم- دمشق 9-11-2026- سانا

دمشق-سانا
 
وقّع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن، المهندس فايز النهار، في قصر تشرين بدمشق اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في تطوير الإدارة والوظيفة العامة، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.
 
وبيّنت وزارة التنمية الإدارية، أن المذكرة تشمل تحديث سياسات الوظيفة العامة، وتطوير منظومات إدارة رأس المال البشري، وتعزيز التوظيف القائم على الكفاءة والجدارة، إلى جانب تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، ومنظومات تقييم الأداء الوظيفي والحوكمة المؤسسية.
 
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تشكّل مساراً جديداً للتعاون العملي بين الجانبين، بما يدعم أولويات التحول المؤسسي الشامل في سوريا، ويسهم في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.
 
ويعد مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إطاراً مؤسسياً للتعاون بين البلدين، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين ‏مختلف ‏القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب ‏متابعة تنفيذ ‏مخرجاتها عبر اللجان المختصة.

photo 1 2026 11 09 20 54 19 سوريا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة والوظيفة العامة
photo 2 2026 11 09 20 54 19 سوريا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة والوظيفة العامة
photo 4 2026 11 09 20 54 19 سوريا والأردن توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الإدارة والوظيفة العامة
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