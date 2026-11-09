سوريا والسعودية توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحجاج لموسم حج 1448هـ

جدة -سانا



وقّع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الإثنين، اتفاقية ترتيبات شؤون حجاج الجمهورية العربية السورية لموسم حج 1448هـ – 2027م، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المنعقد في مدينة جدة.

وحضر مراسم التوقيع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة محسن مهباش، إلى جانب أعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير.



وبحث الجانبان آليات التنسيق المشترك واستكمال التحضيرات المبكرة للموسم، بما يضمن تيسير إجراءات قدوم الحجاج السوريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.





وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أجرت في الـ 26 من أيلول الماضي، ‏قرعة الحج السوري لموسم ‌‏1448هـ – ‌‏2027 م، حيث بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة ‏الحج 71 ألفاً و257 ‏متقدماً، بينما تبلغ حصة سوريا 22 ألفاً و500 ‏حاج.



