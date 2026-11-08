المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية ينظم محاضرة لتأهيل المرشحين للبعثات السورية

دمشق-سانا

نظّم المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، محاضرة تدريبية للمرشحين للعمل في بعثات الجمهورية العربية السورية في الخارج، ألقاها سفير مملكة البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيّار.

وناقشت المحاضرة عدة ملفات يتعامل معها الدبلوماسي في السفارة، منها الملف السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الملف الإداري المسؤول عن الزيارات الرسمية، والتواصل مع جهات الإعلام، والملف المالي.

أنواع البعثات الدبلوماسية

أوضح السفير سيار خلال محاضرته، أهمية الدبلوماسي باعتباره ممثلاً لدولته، وتحدث عن أنواع البعثات الدبلوماسية وطريقة العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، والقدرة على التفاوض للوصول إلى القرارات التي تتماشى مع مصالح البلد الأم وسيادته واستقلاله، إضافة إلى تنمية وتقوية وتعزيز العلاقة الثنائية في جميع المجالات.

كما تطرقت المحاضرة أيضاً إلى تصنيف البعثات ومهمات زوجة الدبلوماسي المتمثلة باحترام الأعراف الدبلوماسية وقوانين دولة البعثة وشعبها وعاداته وتقاليده، والديانات والمذاهب فيها.

وتخللت المحاضرة نقاشات بين المتدربين والسفير تمحورت حول الإجراءات الروتينية للحماية من الاختراق، ومعايير وحدود الظهور الإعلامي للدبلوماسي، ومصادر المعلومات عن البلد المضيف، وأهمية وجود ملحق قانوني مع البعثة للتعامل مع القضايا التي تخص الجالية.

نقل الخبرة الدبلوماسية

أوضح السفير سيار في تصريح صحفي لوسائل الإعلام عقب المحاضرة، أن البحرين تعمل دائماً على مساعدة سوريا في مجال نقل الخبرات سواء المصرفية أو التجارية أو الدبلوماسية، منوهاً بأن الدبلوماسية السورية عريقة والبحرين أيضاً أخذت منها.

وأشار إلى أن نقل الخبرة للمتدربين الجدد يعد من العوامل المهمة في العمل الدبلوماسي، والمحاضرة تمثل خارطة طريق للدبلوماسي تعرفه على الأشياء التي يحتاجها، وما هو عمله، وما تخصصات الأعمال الدبلوماسية بالنسبة للسفارة.

بدوره، بيّن المتدرب أحمد شبيب، في تصريح مماثل أهمية الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين وقام بها محاضرون من داخل الوزارة ومن خارجها، بهدف تحضير المتدربين للعمل في البعثات السورية.

وكان المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين أقام في السادس من تشرين الثاني الجاري، محاضرة للمرشحين للعمل في البعثات الخارجية، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المقام في المعهد ألقاها مدير المعهد ياسر الجندي ومدير إدارة التمثيل الدبلوماسي عبيدة الأرناؤوط.