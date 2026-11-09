سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم لحماية البيئة وتبحثان التعاون في الإدارة المحلية

دمشق-سانا

وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، مع وزير البيئة الأردني أيمن سليمان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، في قصر تشرين بدمشق اليوم الإثنين، ‏بهدف تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني – السوري.‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن المذكرة تشمل تبادل الخبرات في التشريعات والسياسات البيئية، وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، وإدارة المحميات، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتطوير منظومات الرصد البيئي وقواعد البيانات والمؤشرات، إلى جانب إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتفتيش والرقابة البيئية، والاستجابة للطوارئ والتلوث العابر للحدود، والتعاون في مجالات التغير المناخي وبناء القدرات وإعداد تقارير حالة البيئة.

لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المشاريع

وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة فنية سورية أردنية مشتركة لمتابعة التنفيذ وإعداد برنامج تنفيذي للمشاريع والأنشطة المتفق عليها، بهدف ترجمة مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، وتستمر ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة وفق أحكامها.

حضر توقيع المذكرة من الجانب السوري معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، ومن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري.

وبالتوازي مع التعاون البيئي، بحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الإدارة المحلية والبلديات، وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير العمل المؤسسي والخدمات المحلية، ويسهم في ترجمة مخرجات مجلس التنسيق الأعلى إلى مسارات تنفيذية مشتركة.



وانعقد في وقت سابق اليوم الإثنين الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين.‏