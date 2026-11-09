وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة

‏دمشق-سانا



التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.



وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في دمشق اليوم الإثنين، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وكانت دمشق استضافت في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، حيث وقع البلدان بختامها ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات.