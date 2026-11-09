الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
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وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة

photo 1 2026 11 09 20 17 21 وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة
وزير الدفاع مع قادة عسكريين وأمنيين أردنيين-دمشق-9-11-2026-سانا

‏دمشق-سانا
 
التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.
 
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في دمشق اليوم الإثنين، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
 
وكانت دمشق استضافت في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، حيث وقع البلدان بختامها ثماني مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيين، وبروتوكول تعاون في العديد من المجالات.

photo 3 2026 11 09 20 17 21 وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة
photo 4 2026 11 09 20 17 21 وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة
photo 2 2026 11 09 20 17 21 وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين الملفات والقضايا المشتركة
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