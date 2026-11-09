وزير الطوارئ: سوريا تسعى لتعزيز شراكتها مع قطر في البحث والإنقاذ والاستجابة

دمشق -سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح حرص سوريا على تعزيز تعاونها مع قطر في مجالات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث، والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

وأعرب الصالح، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» نُشرت اليوم الإثنين، عن تقدير سوريا للتجربة القطرية في هذا المجال وما حققته من تطور في بناء الفرق المتخصصة وتأهيلها وفق المعايير الدولية، معرباً عن تطلع بلاده إلى تطوير التعاون مع قطر ليصل إلى شراكة مؤسسية استراتيجية طويلة الأمد في بناء القدرات ونقل المعرفة وتطوير البنية التحتية التدريبية وتأهيل فرق البحث والإنقاذ السورية.

وأوضح الصالح أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا» حصلت على التصنيف الدولي الثقيل، وفق معايير الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن التجربة القطرية تتميز بالاستثمار في البنية التحتية التدريبية، بما يشمل ساحات ومنشآت تحاكي بيئات الاستجابة الواقعية لحوادث انهيار المباني والحرائق وحوادث الطرق والإنقاذ في الأماكن المغلقة.

الاستفادة من الخبرات القطرية

وأضاف الصالح أن المؤسسات السورية يمكن أن تستفيد من هذه الخبرات في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإنشاء مرافق تدريبية متخصصة، وتأهيل المدربين، وتنفيذ برامج وتمارين مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات في تنظيم فرق البحث والإنقاذ وتطوير قدراتها الفنية والعملياتية.

وأشار إلى أن التعاون الميداني بين الجانبين شمل مشاركة فريق إنقاذ سوري، بالتعاون والتنسيق مع فريق الإنقاذ القطري، في الاستجابة لزلزال فنزويلا، فضلاً عن مؤازرة قوة الأمن الداخلي «لخويا» فرق الوزارة في إخماد حرائق الغابات في الساحل السوري عام 2025.

تعاون ميداني وشراكة في التأهيل والتدريب

وأوضح الصالح أن الشراكة مع المجموعة الدولية للبحث والإنقاذ القطرية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا» أسهمت في تعزيز قدرات فرق الدفاع المدني السوري، من خلال برامج تدريبية متخصصة لإعداد مدربي البحث والإنقاذ وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة والمشاركات الميدانية الدولية التي أتاحت تبادل الخبرات واختبار الجاهزية العملياتية ورفع مستوى التنسيق بين الفرق.

وأكد أن الهدف يتمثل في نقل هذه الخبرات إلى سوريا وتأهيل مدربين وطنيين قادرين على تعميم المعرفة، بما يضمن استدامة تطوير القدرات الوطنية، مشدداً على أهمية تحويل الاستفادة من التجربة القطرية إلى تعاون عملي ومستدام يشمل تبادل الخبراء والمدربين، وتنفيذ برامج تدريب وتمارين محاكاة، والعمل مستقبلاً على تأهيل فرق سورية للوصول إلى التصنيف الدولي.

تحديات العمل في سوريا وأولويات إعادة بناء المنظومة

وبيّن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أن من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الطوارئ حجم الاحتياجات مقارنة بالموارد المتاحة، وتضرر البنية التحتية ومراكز الاستجابة، وتقادم الآليات والمعدات، والحاجة إلى تطوير الكوادر والتخصصات الفنية، وتعزيز أنظمة الاتصالات والمعلومات والإنذار المبكر، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل إعادة بناء البنية المؤسسية وتطوير مراكز الدفاع المدني، وتوحيد معايير الجاهزية والتشغيل، وتأهيل الكوادر وتعزيز القدرات المحلية في جميع المحافظات، إلى جانب تطوير أسطول آليات الدفاع المدني وتأمين معدات البحث والإنقاذ وأجهزة الكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض، والكاميرات الحرارية ومعدات الرفع والقص الهيدروليكي وأنظمة الاتصالات والقيادة والسيطرة، فضلاً عن تجهيزات الإطفاء الحضري وحرائق الغابات والإنقاذ المائي.

تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر

ولفت الصالح إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات الرصد والتنبؤ والتحليل، وتعزيز دور المركز الوطني للأرصاد الجوية والجهات الفنية المختصة، إلى جانب تطوير منصة (ClimWeb) لتكون منصة وطنية موحدة لرصد المخاطر وإصدار التحذيرات الرسمية، وفق البروتوكول الدولي الموحد للتنبيه (CAP)، عبر الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وأضاف أن العمل يشمل تطوير نظام إنذار مبكر قائم على التأثير المتوقع للمخاطر، بحيث لا يقتصر التحذير على التنبؤ بالظواهر الطبيعية، بل يحدد المناطق والسكان والمنشآت المعرضة للخطر، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها قبل وقوع الكارثة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إرساء آلية وطنية موحدة للتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمحافظات والجهات الفنية وفرق الاستجابة الميدانية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد إجراءات تبادل المعلومات وإصدار التحذيرات، وربط مستويات الإنذار بخطط الجاهزية والاستجابة.

وأشار إلى التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتطوير البنية التحتية للإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتوسيع التغطية لتشمل مختلف المحافظات والمخاطر، بما ينسجم مع المبادرة الدولية «الإنذار المبكر للجميع» وركائزها الأربع.

وكانت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا» أسهمت في جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية خلال شهر تموز من العام الماضي، من خلال إرسال خمس طائرات تحمل حوّامات خاصة بإطفاء الحرائق، وسيارات إطفاء، و138 من الكوادر البشرية.