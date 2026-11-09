سوريا والأردن توقعان مذكرة للتعاون بمشروع الاستمطار في حوض نهر اليرموك

دمشق-سانا

وقّع وزير الطاقة محمد البشير مع وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود ‏اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، وذلك ‏في قصر تشرين بدمشق.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن توقيع المذكرة جاء ضمن أعمال الدورة ‏الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون الفني ‏والمؤسسي بين البلدين لإعداد مشروع مشترك للاستمطار، ودراسة جدواه وتنفيذه وتقييم ‏نتائجه، بما يسهم في تنمية الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي والمصالح المشتركة ‏للبلدين.‏

وأشارت الوزارة إلى أن مجالات التعاون تشمل دراسة الخصائص المناخية وأنواع ‏السحب والفرص الجوية الملائمة للاستمطار، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير ‏منظومة رصد مشتركة للهطولات والمؤشرات المائية، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريبية ‏وتدريب الكوادر الفنية ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.‏

وبيّنت الوزارة أن المذكرة تنص أيضاً على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد ‏البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه وتنسيق تبادل البيانات، على أن يمر المشروع بمراحل ‏تبدأ بدراسة الملاءمة والجدوى وتحديد خط الأساس، تليها مرحلة تجريبية خلال المواسم ‏والظروف المناسبة، وصولاً إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار مشترك بشأن استمراره أو ‏تعديله أو توسيعه.‏

وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري ‏الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ‏وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ‏وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين، حيث تم توقيع 11 وثيقة تعاون في مجالات مختلفة.‏