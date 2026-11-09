سوريا والأردن توقعان مذكرة للتعاون بمشروع الاستمطار في حوض نهر اليرموك

دمشق-سانا
وقّع وزير الطاقة محمد البشير مع وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، وذلك في قصر تشرين بدمشق.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن توقيع المذكرة جاء ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون الفني والمؤسسي بين البلدين لإعداد مشروع مشترك للاستمطار، ودراسة جدواه وتنفيذه وتقييم نتائجه، بما يسهم في تنمية الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي والمصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجالات التعاون تشمل دراسة الخصائص المناخية وأنواع السحب والفرص الجوية الملائمة للاستمطار، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير منظومة رصد مشتركة للهطولات والمؤشرات المائية، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريبية وتدريب الكوادر الفنية ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.
وبيّنت الوزارة أن المذكرة تنص أيضاً على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه وتنسيق تبادل البيانات، على أن يمر المشروع بمراحل تبدأ بدراسة الملاءمة والجدوى وتحديد خط الأساس، تليها مرحلة تجريبية خلال المواسم والظروف المناسبة، وصولاً إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار مشترك بشأن استمراره أو تعديله أو توسيعه.
وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود الوزارية والفنية من الجانبين، حيث تم توقيع 11 وثيقة تعاون في مجالات مختلفة.