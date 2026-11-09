سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا‏

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وقّعت سوريا والأردن اليوم الإثنين في قصر تشرين بدمشق، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، ‏بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وذلك في إطار ‏أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري– الأردني.‏

وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ ‏سانا، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران ‏المدني، وترسيخ شراكة مهنية وفنية تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات ‏المتاحة لدى الجانبين.‏

وأشار الحصري إلى أن أهمية هذه المذكرة تكمن في أنها لا تقتصر على التنسيق ‏الإداري، بل تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات حيوية، تشمل سلامة وأمن الطيران، ‏والملاحة الجوية، والتنظيم الاقتصادي، والرقابة على الامتثال للمعايير الدولية، إلى ‏جانب تبادل الخبراء والتجارب والممارسات الفنية، بما يسهم في تطوير الأداء ‏المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الطيران المدني في البلدين.‏

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وأكد الحصري أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في ‏المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما ضمن منظمة الطيران المدني الدولي (‏ICAO‏)، ‏بما يعزز حضور البلدين ويدعم مصالحهما المشتركة.‏

ولفت إلى أن الهيئة تنظر للمذكرة باعتبارها إطاراً عملياً لتعاون مستدام، وخطوة ‏إضافية في مسار تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، وتعزيز علاقات التعاون ‏والتكامل مع الأردن، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وكفاءة العمليات وسلامة ‏حركة النقل الجوي في المنطقة.‏

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ووقّع المذكرة عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل ‏الجوي سامح عرابي، وعن الجانب الأردني رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ‏ضيف الله الفرجات.‏

وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري ‏الأردني، ‏برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ‏وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ‏وبمشاركة الوفود ‏الوزارية والفنية من الجانبين.‏