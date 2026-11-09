سوريا والأردن توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني

دمشق-سانا
وقّعت سوريا والأردن اليوم الإثنين في قصر تشرين بدمشق، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري– الأردني.
وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ سانا، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني، وترسيخ شراكة مهنية وفنية تقوم على تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وأشار الحصري إلى أن أهمية هذه المذكرة تكمن في أنها لا تقتصر على التنسيق الإداري، بل تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات حيوية، تشمل سلامة وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والتنظيم الاقتصادي، والرقابة على الامتثال للمعايير الدولية، إلى جانب تبادل الخبراء والتجارب والممارسات الفنية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الطيران المدني في البلدين.
وأكد الحصري أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما ضمن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يعزز حضور البلدين ويدعم مصالحهما المشتركة.
ولفت إلى أن الهيئة تنظر للمذكرة باعتبارها إطاراً عملياً لتعاون مستدام، وخطوة إضافية في مسار تطوير قطاع الطيران المدني في سوريا، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الأردن، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وكفاءة العمليات وسلامة حركة النقل الجوي في المنطقة.
ووقّع المذكرة عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، وعن الجانب الأردني رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرجات.
وانعقد اليوم الاجتماع الموسع للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوفود الوزارية والفنية من الجانبين.