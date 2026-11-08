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الوفدان السوري والأردني يعقدان اجتماعاً تحضيرياً لمجلس التنسيق الأعلى

photo 3 2026 11 08 20 08 22 الوفدان السوري والأردني يعقدان اجتماعاً تحضيرياً لمجلس التنسيق الأعلى
من اجتماع الوفدين السوري والأردني خلال تحضيرات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني-دمشق-8-11-2026 سانا

 دمشق-سانا
 
اجتمع الوفدان التقنيان السوري والأردني في العاصمة دمشق، اليوم الأحد، ضمن التحضيرات لانعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.
 
وبحث الوفدان خلال اجتماعات ثنائية ملفات التعاون المشترك المتفق عليها بين الجانبين ضمن إطار عمل المجلس.
 
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحث في الثاني والعشرين من تشرين الأول الماضي في مدينة العقبة،‏ مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية أيمن الصفدي التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان في نيسان الماضي، وترجمة ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية.

photo 1 2026 11 08 20 08 22 1 الوفدان السوري والأردني يعقدان اجتماعاً تحضيرياً لمجلس التنسيق الأعلى
photo 2 2026 11 08 20 08 22 الوفدان السوري والأردني يعقدان اجتماعاً تحضيرياً لمجلس التنسيق الأعلى
photo 4 2026 11 08 20 08 22 الوفدان السوري والأردني يعقدان اجتماعاً تحضيرياً لمجلس التنسيق الأعلى
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