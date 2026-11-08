سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشآت في الرياض وتؤكد تضامنها مع السعودية

دمشق-سانا



أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مبنى في مركز الملك عبد الله المالي، ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض، وما نجم عن ذلك من أضرار مادية.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد، عن تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها.



وأكدت أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الاعتداءات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.



وكان مصدر في وزارة الطاقة السعودية أعلن تعرض أحد المباني الإدارية التابعة لشركة ‏أرامكو في الرياض لمحاولة اعتداء، ما أدى ‏إلى سقوط شظايا على المبنى ووقوع أضرار محدودة.‏



في حين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية ‏السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض، ‏وصاروخاً آخر باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة.‏