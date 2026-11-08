أمسية خيرية في باريس لدعم الأيتام والمشاريع الإنسانية في سوريا

باريس-سانا
نظّمت جمعية “سمايل يونايتد” (Smile Younited) أمسية خيرية في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف جمع التبرعات لدعم الأيتام والمشاريع الإنسانية في سوريا، بمشاركة شخصيات سورية وفرنسية ومتطوعين وداعمين للعمل الإنساني.
وقال رئيس الجمعية حسام العلاوي في تصريح لـ سانا: إن الأمسية، التي أُقيمت مساء أمس السبت، تهدف إلى جمع تبرعات تكفل رعاية 30 يتيماً على الأقل، وتأمين 20 ألف يورو لصالحهم، إضافة إلى تسليط الضوء على احتياجات الأطفال الأيتام في سوريا.
من جانبه، أوضح المسؤول المالي في الجمعية وضاح صديق أن التبرعات تُحوّل عبر جمعيات مسجلة رسمياً في فرنسا وتركيا، وتخضع لتدقيق مالي ومتابعة ميدانية لضمان وصولها إلى مستحقيها، سواء لدعم كفالة الأيتام أو شراء المواد الغذائية.
وأشار صديق إلى استمرار معاناة عائلات تقيم في المخيمات وتواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية، مؤكداً أن إعادة إعمار سوريا تتطلب دعم هذه العائلات ومساعدتها على العودة إلى منازلها، فضلاً عن الاهتمام بتعليم الأطفال الأيتام وتأهيلهم بما يضمن لهم بناء مستقبل أفضل.
بدورها، أكدت المخرجة والمنتجة السينمائية السورية وعد الخطيب أهمية الفعاليات الخيرية في نقل القضية السورية والتواصل المباشر مع المجتمعات الأوروبية، مشيرة إلى أن المبادرات الإنسانية الصغيرة يمكن أن تحقق أثراً ملموساً، ودعت إلى تعزيز مساهمة الأفراد في دعم المحتاجين.
وتندرج الأمسية ضمن أنشطة الجمعيات السورية في أوروبا لدعم المجتمع السوري، إذ نظمت رابطة المعلمين السوريين بالتعاون مع الجمعية السورية الألمانية، أمس، لقاءً تشاركياً في مدينة ريكلينغهاوزن غربي ألمانيا، لبحث إطلاق مشاريع تعليمية ومجتمعية مستدامة، والمساهمة في تأهيل المدارس في سوريا.