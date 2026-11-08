أمسية خيرية في باريس لدعم الأيتام والمشاريع الإنسانية في سوريا

باريس-سانا‏

نظّمت جمعية “سمايل يونايتد” (‏Smile Younited‏) أمسية خيرية في العاصمة الفرنسية ‏باريس، بهدف جمع التبرعات لدعم الأيتام والمشاريع الإنسانية في سوريا، بمشاركة شخصيات ‏سورية وفرنسية ومتطوعين وداعمين للعمل الإنساني.‏

وقال رئيس الجمعية حسام العلاوي في تصريح لـ سانا: إن الأمسية، التي أُقيمت مساء أمس ‏السبت، تهدف إلى جمع تبرعات تكفل رعاية 30 يتيماً على الأقل، وتأمين 20 ألف يورو ‏لصالحهم، إضافة إلى تسليط الضوء على احتياجات الأطفال الأيتام في سوريا.‏

من جانبه، أوضح المسؤول المالي في الجمعية وضاح صديق أن التبرعات تُحوّل عبر جمعيات ‏مسجلة رسمياً في فرنسا وتركيا، وتخضع لتدقيق مالي ومتابعة ميدانية لضمان وصولها إلى ‏مستحقيها، سواء لدعم كفالة الأيتام أو شراء المواد الغذائية.‏

وأشار صديق إلى استمرار معاناة عائلات تقيم في المخيمات وتواجه صعوبات في تأمين ‏احتياجاتها الأساسية، مؤكداً أن إعادة إعمار سوريا تتطلب دعم هذه العائلات ومساعدتها على ‏العودة إلى منازلها، فضلاً عن الاهتمام بتعليم الأطفال الأيتام وتأهيلهم بما يضمن لهم بناء مستقبل ‏أفضل.‏

بدورها، أكدت المخرجة والمنتجة السينمائية السورية وعد الخطيب أهمية الفعاليات الخيرية في ‏نقل القضية السورية والتواصل المباشر مع المجتمعات الأوروبية، مشيرة إلى أن المبادرات ‏الإنسانية الصغيرة يمكن أن تحقق أثراً ملموساً، ودعت إلى تعزيز مساهمة الأفراد في دعم ‏المحتاجين.‏

وتندرج الأمسية ضمن أنشطة الجمعيات السورية في أوروبا لدعم المجتمع السوري، إذ نظمت ‏رابطة المعلمين السوريين بالتعاون مع الجمعية السورية الألمانية، أمس، لقاءً تشاركياً في مدينة ‏ريكلينغهاوزن غربي ألمانيا، لبحث إطلاق مشاريع تعليمية ومجتمعية مستدامة، والمساهمة في ‏تأهيل المدارس في سوريا.‏