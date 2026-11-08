جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏

بريلين-سانا
نظّمت رابطة المعلمين السوريين بالتعاون مع الجمعية السورية الألمانية، وبمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات والمبادرات السورية والعربية، لقاءً تشاركياً أمس السبت في مدينة ريكلينغهاوزن غرب ألمانيا، لبحث إطلاق مشاريع تعليمية ومجتمعية مستدامة وتأهيل المدارس في سوريا.
وقالت ميادة كنجو، وهي إحدى مؤسسات الجمعية السورية الألمانية “رمانة”، لمراسل سانا: إن اللقاء الذي جاء تحت شعار ”معاً نبني جسور التعاون ونحوّل الأفكار إلى مشاريع مشتركة”، يهدف إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين الجمعيات وتبادل الخبرات في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي.
وأضافت كنجو أن اللقاء تناول سبل بناء شبكة تعاون مستدامة، وإطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة، إلى جانب بحث فرص التمويل والدعم وتطوير أداء الجمعيات وتعزيز حضورها في المجتمع الألماني.
من جانبه، قال أمير بارودي مدير رابطة المعلمين السوريين في ألمانيا: إن الرابطة تدعم مشاريع تعليمية في سوريا، من بينها مشاريع تأهيل المدارس، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص إقامة مشاريع جديدة ومستدامة تسهم في دعم القطاع التعليمي في سوريا.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين المؤسسات السورية والعربية، بما يسهم في خدمة المجتمع السوري وتحويل الأفكار المطروحة إلى مشاريع ومبادرات عملية مشتركة، ولا سيما في المجال التعليمي.
وكانت ولاية سارلاند الألمانية استضافت في الـ 18 من تشرين الأول الماضي ملتقى “موزاييك الأول”، بمشاركة ممثلين عن 47 منظمة وجمعية ومؤسسة سورية من عدة دول أوروبية، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والإمكانات، وبناء شراكات مستدامة في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والعمل المجتمعي والإنساني، وربط الخبرات السورية في أوروبا باحتياجات المجتمع في سوريا.