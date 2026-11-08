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جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏

DSC07484 جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏
لقاء تشاركي في ‏مدينة ‏ريكلينغهاوزن الألمانية لبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة وتأهيل المدارس في سوريا- برلين- سانا

بريلين-سانا

نظّمت رابطة المعلمين السوريين بالتعاون مع الجمعية ‏السورية ‏الألمانية، وبمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات ‌‏والمبادرات ‏السورية والعربية، لقاءً تشاركياً أمس السبت في ‏مدينة ‏ريكلينغهاوزن غرب ألمانيا، لبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة وتأهيل المدارس في سوريا.‏

وقالت ميادة كنجو، وهي إحدى مؤسسات الجمعية السورية ‌‏الألمانية “رمانة”، لمراسل سانا: إن اللقاء الذي جاء تحت ‌‏شعار ‌‏”معاً نبني جسور التعاون ونحوّل الأفكار إلى مشاريع ‏مشتركة”، ‏يهدف إلى تعزيز التواصل والتشبيك بين ‏الجمعيات ‏وتبادل ‏الخبرات في مجالات العمل المجتمعي والتطوعي.‏

وأضافت كنجو أن اللقاء تناول سبل بناء شبكة تعاون ‏مستدامة، ‏وإطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة، إلى جانب ‏بحث ‏فرص ‏التمويل والدعم وتطوير أداء الجمعيات وتعزيز ‏حضورها في ‏المجتمع الألماني.‏

من جانبه، قال أمير بارودي مدير رابطة المعلمين السوريين ‏في ‏ألمانيا: إن الرابطة تدعم مشاريع تعليمية في سوريا، ‏من ‏بينها ‏مشاريع تأهيل المدارس، مشيراً إلى أن اللقاء يهدف إلى ‏بحث ‏فرص إقامة مشاريع جديدة ومستدامة تسهم في ‏دعم ‏القطاع ‏التعليمي في سوريا.‏

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين ‌‏المؤسسات السورية والعربية، بما يسهم في خدمة المجتمع ‌‏‌‏السوري وتحويل الأفكار المطروحة إلى مشاريع ومبادرات ‌‏عملية مشتركة، ولا سيما في المجال التعليمي.‏

وكانت ولاية سارلاند الألمانية استضافت في الـ 18 من ‏تشرين ‏الأول الماضي ملتقى “موزاييك الأول”، بمشاركة ‌‏ممثلين عن ‌‏47 منظمة وجمعية ومؤسسة سورية من عدة دول ‏أوروبية، ‏لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ‏والإمكانات، ‏وبناء ‏شراكات مستدامة في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام ‏والعمل ‏المجتمعي والإنساني، وربط الخبرات ‏السورية في ‏أوروبا ‏باحتياجات المجتمع في سوريا.‏

DSC07481 جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏
DSC07483 جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏
DSC07486 جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏
DSC07492 جمعيات سورية في ألمانيا تبحث إطلاق مشاريع ‌‏تعليمية ‏ومجتمعية مستدامة‏
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