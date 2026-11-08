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مؤتمر في دمشق لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتطوير آليات الإشراف والدعم النفسي

0L9A2890 مؤتمر في دمشق لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتطوير آليات الإشراف والدعم النفسي
من مؤتمر "تعزيز الإشراف في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في سوريا"-دمشق 8-11-2026-سانا

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأحد أعمال مؤتمر “تعزيز الإشراف في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في سوريا.. البناء على التجارب السابقة ورسم ملامح المستقبل”، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الجمعية السورية للصحة النفسية، وبرعاية وزارة الصحة السورية.

ويتضمن المؤتمر الذي عقد في مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع ابن النفيس في دمشق جلستين حواريتين، تتناولان واقع الإشراف في نظام الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي في سوريا، والانتقال من الممارسة الميدانية إلى المأسسة، والإشراف الفعال في الممارسة، والانتقال من النماذج الحالية إلى ممارسات مستقبلية أفضل.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الإشراف المهني على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في سوريا، وتطوير آلياته بما يضمن تحسين جودة الخدمات واستدامتها، من خلال البناء على التجارب السابقة، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، ومناقشة التوجهات المستقبلية لترسيخ الإشراف ضمن المؤسسات.

يتبع….

0L9A2914 مؤتمر في دمشق لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتطوير آليات الإشراف والدعم النفسي
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