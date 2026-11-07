وزير الإعلام: منتدىTRT World Forum 2026‌‏ فرصة لعرض رؤية سوريا الجديدة أمام ‏العالم

إسطنبول-سانا‏

تناولت أعمال اليوم الثاني من منتدى ‏TRT World Forum 2026‎، في مدينة إسطنبول ‏التركية، مستقبل الإعلام والتحولات الدولية، بمشاركة وزير الإعلام خالد زعرور، إلى جانب ‏مسؤولين وخبراء وإعلاميين من مختلف دول العالم.‏

وأكد الوزير زعرور، في تصريح لـ سانا، أن مشاركة سوريا في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية ‏المحاور التي يناقشها، ولا سيما مستقبل الإعلام والصحافة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ‏للنهوض بهذا القطاع، مشيراً إلى حرص سوريا على ترسيخ حضورها في المؤتمرات الدولية ‏المعنية بتطوير العمل الإعلامي وتعزيز المهنية والحرية الإعلامية.‏

وأوضح زعرور، أن المشاركة تمثل فرصة لعرض رؤية سوريا الجديدة أمام المجتمع الدولي، ‏والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجالات الحوكمة والتشريعات الإعلامية، لافتاً إلى ‏أن المرحلة التي تمر بها سوريا تتطلب الاطلاع على الخبرات المختلفة، بما يسهم في بناء ‏قطاعات أكثر تطوراً وكفاءة. ‏

سوريا تستعيد موقعها كدولة محورية

من جهتها، قالت المستشارة السياسية الدولية ورئيسة المركز العربي الأمريكي فرح الأتاسي، في ‏تصريح مماثل: إن المشاركة السورية تعكس حرص سوريا الجديدة على الحضور في المنصات ‏الإقليمية والدولية، لإيصال صورة التحولات التي تشهدها وشرح خطوات بناء الدولة الجديدة.‏

وأشارت الأتاسي إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت حساس تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط ‏تحديات جيوسياسية متزايدة، موضحة أن النقاشات تناولت موقع سوريا في ظل هذه التحولات ‏والفرص المتاحة للبناء عليها، إلى جانب التحديات والمخاطر القائمة.‏

العلاقات السورية التركية وآفاق الشراكة الاقتصادية ‏

وبيّنت أن العلاقات السورية التركية تشكل محوراً مهماً في المرحلة المقبلة، بعد انتقالها من ‏الإطار الأمني والسياسي إلى مجالات أوسع تشمل التعاون الاقتصادي والجيوسياسي، لافتة إلى ‏أن موقع سوريا يمنحها أهمية متزايدة، بوصفها ممراً للتجارة والطاقة بين تركيا ودول الخليج ‏وشرق المتوسط وأوروبا.‏

وأضافت، أن سوريا تمتلك فرصاً واعدة لتكون شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً في المنطقة، في ظل ‏الاهتمام المتزايد بالاستثمار فيها، مشيرة إلى أهمية موقعها بوصفها نقطة وصل بين محيطها ‏الإقليمي والدولي.‏

وكانت أعمال منتدى ‏TRT World Forum 2026‌‏ انطلقت أمس الجمعة في مدينة إسطنبول، ‏بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار “عالم بلا مركز: عندما تصبح القواعد غير صالحة.. من ‏يقود؟”، وتستمر يومين لمناقشة عدد من القضايا الدولية.‏