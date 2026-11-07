قاديش يبحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين

باريس-سانا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم السبت، ‏مستشارة ‏الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا كاتوتي، وذلك في ‌‏قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.‏

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التفاهمات ‏التي جرى التوصل ‏إليها ‏خلال زيارة ‏الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق.‏

كما بحث الجانبان، وضع خطة تنفيذية مشتركة لتحويل التفاهمات السورية الفرنسية إلى ‌‏مشاريع وبرامج عملية، تشمل إعادة تنشيط التعاون المصرفي، وتشجيع الاستثمارات ‌‏والشركات الفرنسية، وتفعيل دور المؤسسات التنموية الفرنسية في إعادة الإعمار.‏

و‏تناول اللقاء دعم فرنسا لمنتدى تنسيق الشراكات السورية، وتعزيز الدعم السياسي ‏لاستقرار ‏سوريا وإعادة إعمارها.‏