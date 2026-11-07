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قاديش يبحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين

photo 2026 11 07 18 47 53 قاديش يبحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين
مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش ومستشارة ‏الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة دورا كاتوتي- باريس 7-11-2026- سانا

باريس-سانا

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم السبت، ‏مستشارة ‏الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا كاتوتي، وذلك في ‌‏قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.‏

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التفاهمات ‏التي جرى التوصل ‏إليها ‏خلال زيارة ‏الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق.‏

كما بحث الجانبان، وضع خطة تنفيذية مشتركة لتحويل التفاهمات السورية الفرنسية إلى ‌‏مشاريع وبرامج عملية، تشمل إعادة تنشيط التعاون المصرفي، وتشجيع الاستثمارات ‌‏والشركات الفرنسية، وتفعيل دور المؤسسات التنموية الفرنسية في إعادة الإعمار.‏

و‏تناول اللقاء دعم فرنسا لمنتدى تنسيق الشراكات السورية، وتعزيز الدعم السياسي ‏لاستقرار ‏سوريا وإعادة إعمارها.‏

photo 2026 11 07 18 47 52 قاديش يبحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين
photo 2026 11 07 18 47 52 2 قاديش يبحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين
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