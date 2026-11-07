وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات

إسطنبول-سانا
بحث وزير الإعلام خالد زعرور اليوم السبت، مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران سبل تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال منتدى TRT World 2026 المنعقد في مدينة إسطنبول.
وتناول اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للوزير زعرور، آفاق تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصال، وتبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز البنية الإعلامية ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل التجارب بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية.
من جانبه، أعرب دوران عن تطلعه إلى تنمية التعاون الإعلامي بين سوريا وتركيا، مؤكداً أهمية دعم القدرات المؤسسية وتعزيز البنية التحتية للاتصال وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وكان وزير الإعلام شارك أمس الجمعة إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية من دول مختلفة، في افتتاح الدورة العاشرة من منتدى TRT World Forum 2026 وذلك ضمن إطار مشاركة سوريا في الفعاليات الدولية التي تناقش مستقبل الإعلام ودوره في ظل المتغيرات العالمية.