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وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات

IMG 2065 1 وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات
لقاء وزير الإعلام خالد زعرور مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران- إسطنبول 7-11-2026- سانا

إسطنبول-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور اليوم السبت، مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران سبل تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين البلدين، وذلك على هامش ‏أعمال منتدى ‏TRT World 2026‌‏ المنعقد في مدينة إسطنبول.‏

وتناول اللقاء الذي حضره الوفد المرافق للوزير زعرور، آفاق تطوير التعاون في ‏مجالات الإعلام والاتصال، وتبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في ‏تعزيز البنية الإعلامية ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.‏

IMG 0972 وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات

وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل التجارب ‏بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ‏الثنائية.‏

من جانبه، أعرب دوران عن تطلعه إلى تنمية التعاون الإعلامي بين سوريا وتركيا، ‏مؤكداً أهمية دعم القدرات المؤسسية وتعزيز البنية التحتية للاتصال وتبادل الخبرات، بما ‏يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.‏

وكان وزير الإعلام شارك أمس الجمعة إلى جانب عدد من المسؤولين ‏والشخصيات ‏السياسية والإعلامية والأكاديمية من دول مختلفة، في افتتاح الدورة العاشرة ‏من منتدى ‌‏TRT World Forum 2026‌‏ وذلك ضمن إطار مشاركة سوريا في الفعاليات ‌‏الدولية التي تناقش مستقبل الإعلام ودوره في ظل المتغيرات العالمية.‏

IMG 0970 1 وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات
IMG 0975 1 وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات
IMG 2107 1 وزير الإعلام يبحث مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تعزيز التعاون وتبادل ‏الخبرات
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