الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏

دمشق-سانا
تشارك وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بوفد رسمي في معرض (CON- TECH 2) الدولي للبناء وتكنولوجيا التشييد، الذي افتتح في 6 تشرين الثاني الجاري في مدينة طرابلس اللبنانية، ويستمر حتى 8 منه.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي وبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص، من خلال استعراض مجالات عملها واختصاصاتها، والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات التنمية المحلية، والبنية التحتية والخدمات البلدية والمناطق الصناعية وإدارة النفايات وحماية البيئة.
كما تشكل المشاركة منصة للتعريف باحتياجات المحافظات السورية وأولوياتها في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والتقنيات الحديثة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون السوري اللبناني، ودعم جهود التنمية المحلية المستدامة.
ويضم المعرض الذي تشارك فيه شركات ومؤسسات عاملة في قطاعات البناء والتشييد والهندسة والبنية التحتية، أحدث المنتجات والحلول والتجهيزات ضمن 5 قطاعات رئيسة، تشمل مواد البناء والتصميم المعماري، وتكنولوجيا البناء والمدن الذكية، وأنظمة السلامة والطاقة، والآليات ومعدّات المواقع الإنشائية، إضافة إلى الخدمات الهندسية والبنية التحتية وحلول البناء المستدام.