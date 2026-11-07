السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏

IMG 20261107 150141 643 الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏
الإدارة المحلية والبيئة تشارك بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد-لبنان-7-11-2026-المكتب الإعلامي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية

دمشق-سانا

تشارك وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بوفد رسمي في معرض (‏CON- TECH 2‌‏) ‏الدولي للبناء وتكنولوجيا التشييد، الذي افتتح في 6 تشرين الثاني الجاري في مدينة طرابلس ‏اللبنانية، ويستمر حتى 8 منه.‏

IMG 20261107 150153 333 الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجه ‏الوزارة نحو توسيع آفاق التعاون الإقليمي وبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص، من خلال ‏استعراض مجالات عملها واختصاصاتها، والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات التنمية ‏المحلية، والبنية التحتية والخدمات البلدية والمناطق الصناعية وإدارة النفايات وحماية البيئة.‏

كما تشكل المشاركة منصة للتعريف باحتياجات المحافظات السورية وأولوياتها في مشاريع ‏التعافي وإعادة الإعمار، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب والتقنيات الحديثة، بما يسهم في ‏فتح آفاق جديدة للتعاون السوري اللبناني، ودعم جهود التنمية المحلية المستدامة.‏

ويضم المعرض الذي تشارك فيه شركات ومؤسسات عاملة في قطاعات البناء والتشييد والهندسة ‏والبنية التحتية، أحدث المنتجات والحلول والتجهيزات ضمن 5 قطاعات رئيسة، تشمل مواد البناء ‏والتصميم المعماري، وتكنولوجيا البناء والمدن الذكية، وأنظمة السلامة والطاقة، والآليات ‏ومعدّات المواقع الإنشائية، إضافة إلى الخدمات الهندسية والبنية التحتية وحلول البناء المستدام.‏

IMG 20261107 150146 318 الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏
IMG 20261107 150137 214 الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏
IMG 20261107 150201 292 الإدارة المحلية والبيئة تشارك في لبنان بمعرض البناء وتكنولوجيا التشييد ‏
الشيباني يبحث مع ولي عهد الكويت تعزيز التعاون ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية
تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها
الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث 9 مهاجرين قبالة طرابلس
البحرين: اندماج “قسد” خطوة مهمة لدعم وحدة سوريا وتعزيز سيادتها
الدفاع المدني السوري يشارك في المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث بالكويت
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار