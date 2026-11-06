السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين

DSC09892 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
بحثت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين-باريس-6/11/2026-سانا

 باريس-سانا‏
 
بحثت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية، وفريق السفير الفرنسي المكلف بملف الهجرة، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
 
وتناول اللقاء ملفات الهجرة وشؤون اللاجئين السوريين، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والفرنسي في هذه المجالات.
 
وكانت عثمان بحثت ‏مع نائب ‏مدير ‏مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين ‏السوريين وسبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين، وأهم المشاريع التي يقدمها المركز في سوريا من ‏خلال الشركاء.

DSC09906 scaled عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09912 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09940 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09947 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09952 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09958 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
DSC09978 عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين
مباحثات سورية لبنانية في دمشق لبحث تعزيز التعاون ‏الاقتصادي والتجاري بين البلدين
منفذ نصيب يسجل عبور 2.2 مليون مسافر منذ بداية العام
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطار حلب بعد توقف دام 14 عاماً
سوريا تشارك بالاجتماعات العربية المتعلقة بمجال الإحصاء في مسقط
تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية ضمن اجتماع سوري تركي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار