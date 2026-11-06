عثمان تبحث مع مسؤولين فرنسيين تعزيز التعاون في ملفات الهجرة واللاجئين السوريين

باريس-سانا‏



بحثت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية، وفريق السفير الفرنسي المكلف بملف الهجرة، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وتناول اللقاء ملفات الهجرة وشؤون اللاجئين السوريين، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والفرنسي في هذه المجالات.



وكانت عثمان بحثت ‏مع نائب ‏مدير ‏مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، أوضاع اللاجئين ‏السوريين وسبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين، وأهم المشاريع التي يقدمها المركز في سوريا من ‏خلال الشركاء.