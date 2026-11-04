مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين

بروكسل-سانا
التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم الأربعاء في بروكسل المديرة العامة للتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية البلجيكية هايدي رومبوتس.
وركّز اللقاء على تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، حيث دعا الجانب السوري بلجيكا إلى المشاركة الفاعلة في منتدى تنسيق الشراكات من أجل سوريا (SPCF)، والمساهمة في صندوق التعافي وإعادة الإعمار متعدد المانحين (START)، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً أهمية التنسيق المباشر مع الحكومة السورية ومواءمة الدعم الدولي مع أولويات التعافي الوطني.
كما ناقش الطرفان أعمال الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel) في سوريا، ولا سيما في مجال الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب بحث فرص دعم القطاع الخاص وإمكانية إدراج سوريا ضمن الشركة البلجيكية للاستثمار في البلدان النامية (BIO).