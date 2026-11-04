مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين

بروكسل-سانا ‏

التقى مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش اليوم ‏الأربعاء ‏في بروكسل المديرة العامة للتعاون الإنمائي والمساعدات ‏الإنسانية في وزارة ‏الخارجية البلجيكية هايدي رومبوتس.‏

وركّز اللقاء على تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، حيث دعا الجانب ‏السوري بلجيكا ‏إلى المشاركة الفاعلة في منتدى تنسيق الشراكات من أجل ‏سوريا (‏SPCF‏)، ‏والمساهمة في صندوق التعافي وإعادة الإعمار متعدد ‏المانحين (‏START‏)، بالتعاون ‏مع البنك الدولي، مؤكداً أهمية التنسيق ‏المباشر مع الحكومة السورية ومواءمة الدعم ‏الدولي مع أولويات التعافي ‏الوطني.‏

كما ناقش الطرفان أعمال الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (‏Enabel‏) في ‏سوريا، ولا ‏سيما في مجال الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب ‏بحث فرص دعم ‏القطاع الخاص وإمكانية إدراج سوريا ضمن الشركة ‏البلجيكية للاستثمار في البلدان ‏النامية (‏BIO‏).‏