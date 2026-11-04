الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏

الرياض-سانا‏

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في قصر اليمامة بالرياض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ‏في ‏المملكة ‏العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بحضور عدد من ‏الوزراء ‏وكبار المسؤولين من الجانبين.‏

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين ‌‏الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات ‌‏الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن ‌‏والاستقرار في المنطقة.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على ‏رأس ‏وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع ‏اللواء ‌‏مرهف أبو قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية ‏المستهلك ‏باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر ‏طحان.