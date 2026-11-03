آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين

برلين-سانا
شارك معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الخالد، والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري اليوم الثلاثاء، في فعالية حوارية تحت عنوان “التعليم العالي في مسار التحول السوري”، والتي نظمتها منصة “بداية جديدة لسوريا” واستضافتها جامعة هومبولدت في العاصمة الألمانية برلين.
وشهدت الفعالية مناقشة أولويات إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي في سوريا، وبحث آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشتركة بين الجامعات السورية والألمانية. كما ركزت الجلسات على دور الشراكات الدولية والكفاءات الأكاديمية السورية في المهجر بدعم إعادة بناء قطاع التعليم العالي، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتطوير البرامج العلمية.
وحضر الفعالية ممثلون عن وزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، إضافة إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية.
وفي وقت سابق اليوم بحث الخالد، خلال لقاءين منفصلين مع ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.