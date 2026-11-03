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آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين

photo 1 2026 11 03 23 27 39 1 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين
فعالية حوارية تحت عنوان "التعليم العالي في مسار ‏التحول السوري"-برلين-3-11-2026-سانا

برلين-سانا

شارك معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الخالد، والقائم بأعمال السفارة السورية ‏في برلين محمد براء شكري اليوم الثلاثاء، في فعالية حوارية تحت عنوان “التعليم العالي في مسار ‏التحول السوري”، والتي نظمتها منصة “بداية جديدة لسوريا” واستضافتها جامعة هومبولدت في ‏العاصمة الألمانية برلين.‏

photo 6 2026 11 03 23 27 39 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين

وشهدت الفعالية مناقشة أولويات إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي في سوريا، وبحث آفاق ‏تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشتركة بين الجامعات السورية والألمانية. كما ركزت الجلسات ‏على دور الشراكات الدولية والكفاءات الأكاديمية السورية في المهجر بدعم إعادة بناء قطاع التعليم ‏العالي، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتطوير البرامج العلمية.‏

وحضر الفعالية ممثلون عن وزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، إضافة ‏إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية.‏

وفي وقت سابق اليوم بحث الخالد، خلال ‏لقاءين منفصلين مع ‏ممثلين عن وزارة التعاون ‏الاقتصادي والتنمية الألمانية، وعدد ‏من ‏أعضاء البرلمان الألماني ‌‏(البوندستاغ)، بحضور ‌‏القائم ‏بأعمال السفارة السورية في ‏برلين محمد براء شكري، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات ‏التعليم العالي ‏والبحث العلمي.

photo 2 2026 11 03 23 27 39 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين
photo 3 2026 11 03 23 27 39 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين
photo 4 2026 11 03 23 27 39 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين
photo 5 2026 11 03 23 27 39 آفاق التعاون الأكاديمي السوري الألماني في فعالية حوارية بجامعة هومبولدت ببرلين
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