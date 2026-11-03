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الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا

photo 4 2026 11 03 20 57 45 الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا
قاديش يبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي إعادة ترتيب أولويات العمل والتعافي في سوريا-مدريد 3-11-2026-سانا

مدريد-سانا‏

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، مع ‏مديرة العمل الإنساني في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لوسيا برييتو ريوس‏، و نائبة ‏مديرة التعاون مع أفريقيا والعالم العربي وآسيا في الوكالة لويزا غارسيا، سبل إعادة ‏ترتيب أولويات التعاون وتحديث استراتيجية الوكالة في سوريا، بما ينسجم مع متطلبات ‏المرحلة الجديدة وأولويات التعافي الوطنية.‏

photo 1 2026 11 03 20 57 45 الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا

وتناول الاجتماع الذي عُقد في مقر الوكالة بالعاصمة الإسبانية مدريد أهمية تعزيز ‏التنسيق المباشر مع الحكومة السورية ومواءمة التدخلات مع خطط الوزارات المعنية، ‏إضافة إلى بحث الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية ‏المستدامة، ولا سيما في قطاعات الصحة والمياه وسبل العيش وبناء القدرات.‏

ودعا قاديش الوكالة إلى زيارة سوريا وعقد مشاورات مع الوزارات المعنية، لتحديد ‏الأولويات المشتركة وبحث فرص إطلاق مشاريع تنموية.‏

photo 2 2026 11 03 20 57 45 الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا
photo 3 2026 11 03 20 57 45 الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا
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