الخارجية تبحث مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أولويات التنمية في سوريا

مدريد-سانا‏

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، مع ‏مديرة العمل الإنساني في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لوسيا برييتو ريوس‏، و نائبة ‏مديرة التعاون مع أفريقيا والعالم العربي وآسيا في الوكالة لويزا غارسيا، سبل إعادة ‏ترتيب أولويات التعاون وتحديث استراتيجية الوكالة في سوريا، بما ينسجم مع متطلبات ‏المرحلة الجديدة وأولويات التعافي الوطنية.‏

وتناول الاجتماع الذي عُقد في مقر الوكالة بالعاصمة الإسبانية مدريد أهمية تعزيز ‏التنسيق المباشر مع الحكومة السورية ومواءمة التدخلات مع خطط الوزارات المعنية، ‏إضافة إلى بحث الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية ‏المستدامة، ولا سيما في قطاعات الصحة والمياه وسبل العيش وبناء القدرات.‏

ودعا قاديش الوكالة إلى زيارة سوريا وعقد مشاورات مع الوزارات المعنية، لتحديد ‏الأولويات المشتركة وبحث فرص إطلاق مشاريع تنموية.‏