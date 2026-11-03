وزير النقل: سوريا تعزز دورها محوراً إقليمياً للنقل والترانزيت

الإسكندرية-سانا‏

بمشاركة سوريا، عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة الإسكندرية المصرية، أعمال الدورة ‏الـ 39 لمجلس وزراء النقل العرب، لمناقشة تطوير منظومة النقل العربية وتعزيز الترابط ‏بين شبكات النقل البري والبحري والسككي والجوي، ودعم حركة التجارة البينية ورفع ‏كفاءة الخدمات اللوجستية.‏

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وأكد رئيس الوفد السوري وزير النقل يعرب بدر في كلمة له، أن الحكومة السورية ‏تضع تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من دوره في ‏تعزيز حركة التبادل التجاري والترانزيت والتكامل الاقتصادي العربي، كاشفاً عن ‏تخصيص نحو 670 مليون دولار من موازنة الحكومة في عام 2027، لتمويل ‏أعمال التأهيل السريع والإسعافي لجزء أساسي من شبكة الطرق المركزية في سوريا.‏

تنامي حركة الترانزيت

وأشار إلى أن سوريا تعمل على استعادة دورها محوراً إقليمياً لحركة النقل والعبور، ‏مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الطرق التي تربطها بالدول المجاورة.‏

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً متسارعاً في تعزيز علاقات ‏التعاون بين سوريا والدول العربية، ما انعكس على زيادة حركة الترانزيت العابرة ‏للأراضي السورية، والقادمة من الأردن والعراق باتجاه تركيا وأوروبا، وصولاً إلى البحر ‏الأبيض المتوسط والحدود مع لبنان، لافتاً إلى أن هذا التطور يعكس أهمية الموقع ‏الجغرافي لسوريا في حركة النقل الإقليمية، ويعزز فرص استعادة دورها في ربط ‏الأسواق وممرات التجارة بين الدول العربية ودول المنطقة.‏

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الطرقية، بيّن وزير النقل أن أعمال التأهيل تُنفذ من ‏خلال عطاءات خارجية أنجزت بشفافية، ورست في مرحلتها الحالية على شركات ‏عربية متخصصة من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى العمل على ‏إعداد ترتيبات التعاقد مع شركات استشارية عربية ذات خبرة للإشراف على تنفيذ هذه ‏الأعمال، بما يضمن جودة التنفيذ والاستفادة من الخبرات المتقدمة في المنطقة.‏

وأكد أن هذه الاستثمارات تستهدف إعادة تأهيل جزء أساسي من شبكة الطرق ‏المركزية، وتحسين جاهزيتها لاستيعاب حركة النقل والتبادل التجاري، بما يدعم دور ‏سوريا في ممرات الترانزيت الإقليمية.‏

منحة بـ 200 مليون دولار لإعادة تفعيل السكك الحديدية

وفي قطاع السكك الحديدية، كشف الوزير عن التحضير للاستفادة من منحة مقدمة ‏من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية والتدخلات ‏الإسعافية ذات الأولوية لإعادة تفعيل الخطوط الحديدية السورية، موضحاً أن إعادة ‏تشغيل هذه الخطوط من شأنها استعادة دور السكك الحديدية في الربط بين دول ‏المنطقة، والإسهام في تحقيق استدامة منظومة النقل وخفض استهلاك الطاقة.‏

وأعرب عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من الخبرات العربية المتقدمة في هذا المجال، ‏ولا سيما تجربتي جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية في تطوير شبكات السكك ‏الحديدية وتحديثها.‏

التحول الرقمي لتطوير خدمات النقل

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل أن التحول الرقمي يحظى باهتمام الحكومة السورية ‏بمختلف وزاراتها، نظراً إلى دوره في تحسين إدارة شبكات البنية التحتية، وتطوير ‏خدمات النقل المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف.‏

تعزيز التكامل بين شبكات النقل العربية

وشدد وزير النقل على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتكامل شبكات النقل بين ‏الدول العربية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، ‏والوصول إلى التنمية والرخاء والازدهار للشعوب العربية، مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات ‏وتكثيف التعاون والتنسيق بين وزارات النقل العربية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ‏وممرات النقل الإقليمية، وتعزيز الترابط بين الدول العربية ودعم حركة التجارة والتنمية ‏المشتركة.‏

ويتضمن جدول الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في الأكاديمية ‏العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، بمشاركة وزراء النقل وكبار المسؤولين ‏والخبراء وممثلي المنظمات والاتحادات ‏العربية والدولية المعنية بقطاعات النقل ‏واللوجستيات، مناقشة الاتفاقيات المنظمة لنقل ‏الركاب والبضائع بين الدول العربية، ‏واستراتيجية السلامة الطرقية، إلى جانب التحول ‏الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‏والنقل المستدام.‏