وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع نظيريها اللبنانيين تنظيم أوضاع العمالة

دمشق-سانا



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، ووزير العمل اللبناني محمد حيدر، ملف السوريين ‏في لبنان، وسبل تسهيل عودتهم، وذلك في قصر تشرين بدمشق.



وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الإثنين، أن اللقاء ركز على دراسة إمكانية عقد اتفاقيات مشتركة لتنظيم أوضاع العمالة السورية في لبنان، وآليات تسجيل وتنظيم العائدين، بالإضافة إلى بحث سبل تنمية مناطق عودة النازحين، بما يضمن إعادة دمجهم الفعّال، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



وفي وقت سابق اليوم، استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي، والتربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والشؤون الاجتماعية والعمل هند ‏قبوات، وفداً ‏لبنانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ضم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير العمل محمد ‏حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.



وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات ‏الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي ‏مقدمتها التعاون الأمني وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات ‏التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية ‏المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.‏