الإمارات تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعازيها بضحايا السيول

أبو ظبي-سانا
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية في ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شرقي سوريا، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد: “نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن تتكلل جهود البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين”.
وتوفي طفل وأُصيب ثلاثة آخرون أمس، إثر سقوطهم في بركة مياه تشكّلت داخل مقلع قديم في قرية تل الذهب التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة والسيول.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت، الجمعة الماضي، وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب جراء السيول والهطولات المطرية، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن المفقودين.
وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب مناطق في ريفي حمص وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية، هطولات مطرية رعدية مصحوبة برياح قوية، تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرقات.