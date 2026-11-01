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الإمارات تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعازيها بضحايا السيول

mofaicuaelogo2023 الإمارات تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعازيها بضحايا السيول
شعار وزارة الخارجية الإماراتية

أبو ظبي-سانا‏

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ‏في ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شرقي سوريا، والتي أسفرت عن ‏وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.‏

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد: “نتقدم بخالص التعازي ‏وصادق المواساة إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية العربية السورية وشعبها ‏الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن تتكلل ‏جهود البحث والإنقاذ بالنجاح في العثور على المفقودين”.‏

وتوفي طفل وأُصيب ثلاثة آخرون أمس، إثر سقوطهم في بركة مياه تشكّلت داخل ‏مقلع قديم في قرية تل الذهب التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي، ‏نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة والسيول.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت، الجمعة الماضي، وفاة خمسة ‏أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور ‏وحلب جراء السيول والهطولات المطرية، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن ‏المفقودين.‏

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إلى جانب مناطق في ريفي حمص ‏وحماة وحلب، خلال الأيام الماضية، هطولات مطرية رعدية مصحوبة برياح قوية، ‏تسببت بحدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية، وانقطاع عدد من الطرقات.‏

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