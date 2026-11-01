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وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية

photo 4 2026 11 01 18 59 25 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له يزور إلى مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية-الدوحة-سانا

 الدوحة-سانا‏
 
أجرى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية.
 
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في مجالات التدريب والتأهيل العسكري.
 
وكان وزير الدفاع يرافقه رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد، أجرى زيارة في وقت سابق اليوم إلى جامعة تميم بن حمد آل ثاني للعلوم العسكرية والتقنية، والتقى مسؤوليها وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العلوم العسكرية.

photo 1 2026 11 01 18 59 25 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
photo 2 2026 11 01 18 59 25 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
photo 4 2026 11 01 18 59 25 1 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
photo 5 2026 11 01 18 59 25 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
photo 6 2026 11 01 18 59 25 وزير الدفاع يزور مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة في القوات المسلحة القطرية
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