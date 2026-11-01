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وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل

ni9y0ixn 4 1 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل

 دمشق-سانا
 
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والتنموية، وسبل دعم برامج التأهيل والتعافي من إدمان المخدرات.
 
وأوضحت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، تناول أهمية تكامل الجهود لمواجهة آثار الإدمان وإعادة دمج المتعافين، عبر توفير برامج التأهيل النفسي والتدريب المهني وفرص العمل.

HaGHANxg 2 1 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل

وناقش الجانبان خطط تطوير مراكز التنمية الريفية وتحويلها إلى مراكز مجتمعية فاعلة، وربطها ببرامج القروض الصغيرة لدعم المشاريع الزراعية والإنتاجية متناهية الصغر.

كما تم التأكيد على مواصلة دعم مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطوير الاستجابة للأزمات، وتنفيذ البرامج المشتركة.
 
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية والتعاون القائم بين سوريا والمملكة العربية السعودية، والجهود المشتركة الرامية إلى دعم البرامج الإنسانية والتنموية وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.

QLX0TKUV 1 2 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل
0B4rkUTw 3 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل


 

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