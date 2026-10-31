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على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026.. الشيباني يلتقي مسؤولَين ألمانيين ‏

photo 2026 10 31 18 21 12 2 على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026.. الشيباني يلتقي مسؤولَين ألمانيين ‏
لقاء وزير الخارجية والمغتربين مع نائب مستشار الأمن القومي ‏الألماني ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية ‏الألمانية- المنامة- سانا

المنامة-سانا‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، نائب مستشار الأمن القومي ‌‏‌‏الألماني ألكسندر إيبرل، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية ‌‏‌‏الألمانية السفير كليمنس هاخ.‏

photo 2026 10 31 18 21 12 على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026.. الشيباني يلتقي مسؤولَين ألمانيين ‏

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، ‏أن لقاء الوزير الشيباني مع المسؤولَين الألمانيين ‏جاء على هامش أعمال مؤتمر حوار ‏المنامة 2026 في ‏مملكة البحرين.‏

وكان الوزير الشيباني التقى في وقت سابق اليوم كلاً من مستشار الأمن الوطني قائد ‌‏‌‏الحرس ‏الملكي في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، و‏نائب ‌‏معاون وزير الحرب في وزارة الدفاع الأمريكية ‏مايكل دمينو.‏

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