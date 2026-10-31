على هامش مؤتمر حوار المنامة 2026.. الشيباني يلتقي مسؤولَين ألمانيين ‏

المنامة-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، نائب مستشار الأمن القومي الألماني ألكسندر إيبرل، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير كليمنس هاخ.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن لقاء الوزير الشيباني مع المسؤولَين الألمانيين جاء على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة 2026 في مملكة البحرين.
وكان الوزير الشيباني التقى في وقت سابق اليوم كلاً من مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ونائب معاون وزير الحرب في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل دمينو.