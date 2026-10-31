سوريا تشارك في أعمال مؤتمر “شراكة 2 و3” الإقليمي للرقابة في تونس‏

تونس-سانا
شارك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، برئاسة رئيس الجهاز محمد عمر قديد، في أعمال المؤتمر الختامي الإقليمي لمشروع “شراكة 2″، وإطلاق المرحلة الجديدة من مشروع «شراكة 3»، الذي تنظمه محكمة الحسابات الهولندية، وتستضيفه محكمة المحاسبات التونسية، بمشاركة ممثلين عن أجهزة رقابية عليا في تسع دول عربية.
وذكر الجهاز عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير قدرات الأجهزة الرقابية، وتعزيز خبراتها في مجال رقابة الأداء، ولا سيما في المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم التحول الرقمي وتبادل التجارب والخبرات العملية، بما يسهم في تطوير الممارسات الرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح الجهاز أن إطلاق مشروع “شراكة 3” يأتي استكمالاً لمسار التعاون بين الأجهزة الرقابية، وتوسيعاً لآفاق تبادل المعرفة والخبرات على المستويين الثنائي والإقليمي، وتعزيزاً للتعاون في تطوير أدوات العمل الرقابي ومواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسات الرقابية.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول نتائج مشروع “شراكة 2” والتجارب العملية للأجهزة المشاركة، إلى جانب بحث سبل تطوير الممارسات الرقابية، وتعزيز آليات متابعة التوصيات وقياس أثرها، بما يسهم في زيادة فاعلية الرقابة وتحسين إدارة المال العام.
مباحثات سورية هولندية لتعزيز التعاون
وفي إطار برنامج عمل الوفد السوري المشارك في المؤتمر، عقد رئيس الجهاز محمد عمر قديد والوفد المرافق له جلسة مباحثات ثنائية مع وفد محكمة الحسابات الهولندية، تناولت آفاق تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، واستكشاف فرص بناء شراكة مهنية مستدامة.
وبحث الجانبان خلال الجلسة محاور التعاون المستقبلية ذات الأولوية، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم تطوير الممارسات الرقابية، ويفتح آفاقاً أوسع للتنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأردن وسوريا واليمن والعراق وفلسطين.
وتأتي مشاركة الجهاز بالمؤتمر في إطار تعزيز حضوره في المحافل الرقابية الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، بما يدعم تطوير العمل الرقابي ورفع كفاءته، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
وكانت أعمال مشروع «شراكة 2» اختُتمت الخميس الماضي، بينما انطلقت أعمال مشروع «شراكة 3» يوم أمس الجمعة، وتستمر حتى يوم الإثنين القادم.