سوريا تشارك في أعمال مؤتمر “شراكة 2 و3” الإقليمي للرقابة في تونس‏

تونس-سانا‏

شارك وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، برئاسة رئيس الجهاز محمد عمر ‏قديد، في أعمال المؤتمر الختامي الإقليمي لمشروع “شراكة 2″، وإطلاق المرحلة الجديدة من ‏مشروع «شراكة 3»، الذي تنظمه محكمة الحسابات الهولندية، وتستضيفه محكمة المحاسبات ‏التونسية، بمشاركة ممثلين عن أجهزة رقابية عليا في تسع دول عربية.‏

وذكر الجهاز عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير قدرات الأجهزة ‏الرقابية، وتعزيز خبراتها في مجال رقابة الأداء، ولا سيما في المجالات المرتبطة بأهداف التنمية ‏المستدامة، من خلال دعم التحول الرقمي وتبادل التجارب والخبرات العملية، بما يسهم في ‏تطوير الممارسات الرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.‏

وأوضح الجهاز أن إطلاق مشروع “شراكة 3” يأتي استكمالاً لمسار التعاون بين الأجهزة ‏الرقابية، وتوسيعاً لآفاق تبادل المعرفة والخبرات على المستويين الثنائي والإقليمي، وتعزيزاً ‏للتعاون في تطوير أدوات العمل الرقابي ومواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسات ‏الرقابية.‏

وأشار إلى أن المؤتمر تناول نتائج مشروع “شراكة 2” والتجارب العملية للأجهزة المشاركة، ‏إلى جانب بحث سبل تطوير الممارسات الرقابية، وتعزيز آليات متابعة التوصيات وقياس أثرها، ‏بما يسهم في زيادة فاعلية الرقابة وتحسين إدارة المال العام.‏

مباحثات سورية هولندية لتعزيز التعاون

وفي إطار برنامج عمل الوفد السوري المشارك في المؤتمر، عقد رئيس الجهاز محمد عمر قديد ‏والوفد المرافق له جلسة مباحثات ثنائية مع وفد محكمة الحسابات الهولندية، تناولت آفاق تعزيز ‏التعاون المؤسسي بين الجانبين، واستكشاف فرص بناء شراكة مهنية مستدامة.‏

وبحث الجانبان خلال الجلسة محاور التعاون المستقبلية ذات الأولوية، بما يعزز تبادل الخبرات ‏والمعارف، ويدعم تطوير الممارسات الرقابية، ويفتح آفاقاً أوسع للتنسيق والتعاون في المجالات ‏ذات الاهتمام المشترك.‏

وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من ليبيا ‏وتونس والجزائر والمغرب والأردن وسوريا واليمن والعراق وفلسطين.‏

وتأتي مشاركة الجهاز بالمؤتمر في إطار تعزيز حضوره في المحافل الرقابية الإقليمية والدولية، ‏والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، بما يدعم تطوير العمل الرقابي ورفع كفاءته، ويسهم ‏في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.‏

وكانت أعمال مشروع «شراكة 2» اختُتمت الخميس الماضي، بينما انطلقت أعمال مشروع ‌‏«شراكة 3» يوم أمس الجمعة، وتستمر حتى يوم الإثنين القادم.‏