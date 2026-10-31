مباحثات سورية بريطانية بدمشق لدعم جهود التعافي المبكر ‏والتنمية المستدامة

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون لجهة دعم جهود الانتقال نحو التعافي المبكر والتنمية المستدامة.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المباحثات تناولت أهمية الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي المبكر والتنمية المستدامة، وتعزيز الدعم المباشر للمؤسسات الوطنية، إلى جانب ضرورة إنشاء سجل اجتماعي وطني موحّد، وتأمين تمويل مستدام لبرامج التحويلات النقدية، ودعم برامج التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.
وكانت قبوات بحثت مع بيتش، في تموز الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم المجتمع المدني والتماسك الاجتماعي وبناء السلام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في آب الماضي، برنامج الحماية الاجتماعية المتكامل (Cash+)، الذي يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، ويهدف إلى تطوير نظام وطني للحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية تقوده المؤسسات الوطنية، وتعزيز ربط المساعدات النقدية بالخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.
كما أطلقت في أيار الماضي أيضاً البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية (تنمو) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف بناء مجتمع متماسك يستند إلى منظومة حماية اجتماعية عادلة وفاعلة.