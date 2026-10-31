مباحثات سورية بريطانية بدمشق لدعم جهود التعافي المبكر ‏والتنمية المستدامة

دمشق-سانا‏

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع ‏القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري ‏بيتش والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون لجهة دعم جهود ‏الانتقال نحو التعافي المبكر والتنمية المستدامة.‏

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم السبت، أن المباحثات تناولت أهمية الانتقال من ‏مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي المبكر والتنمية ‏المستدامة، وتعزيز الدعم المباشر للمؤسسات الوطنية، إلى ‏جانب ضرورة إنشاء سجل اجتماعي وطني موحّد، وتأمين ‏تمويل مستدام لبرامج التحويلات النقدية، ودعم برامج التماسك ‏الاجتماعي والسلم الأهلي.‏

وكانت قبوات بحثت مع بيتش، في تموز الماضي، سبل ‏تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم المجتمع المدني ‏والتماسك الاجتماعي وبناء السلام، ورعاية الأشخاص ذوي ‏الإعاقة.‏

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع ‏منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في آب الماضي، ‏برنامج الحماية الاجتماعية المتكامل (‏Cash‏+)، الذي ‏يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، ويهدف إلى تطوير نظام ‏وطني للحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية تقوده ‏المؤسسات الوطنية، وتعزيز ربط المساعدات النقدية ‏بالخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ‏للأسر المستفيدة.‏

كما أطلقت في أيار الماضي أيضاً البرنامج الوطني للحماية ‏الاجتماعية ‏المراعية للتغذية (تنمو) بالتعاون مع برنامج ‏الأغذية العالمي (‏WFP‏)، بهدف ‏بناء مجتمع متماسك يستند ‏إلى منظومة حماية اجتماعية عادلة وفاعلة.‏