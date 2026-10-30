دمشق-سانا
عقد مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي لقاءً مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش، بحضور مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الوزارة سعد بارود.
وتناول الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وجرى التأكيد على أن استمرار التشاور الإيجابي وتبادل الرؤى بين الجانبين يشكلان مدخلاً أساسياً لترسيخ التفاهم القائم، وتوسيع مساحات التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.
مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مساحات التعاون
دمشق-سانا