مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مساحات التعاون ‏

دمشق-سانا‏



عقد مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي لقاءً مع المبعوث الخاص ‏للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش، بحضور مدير إدارة الشؤون الأمريكية ‏في الوزارة سعد بارود.‏



وتناول الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف ‏المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ‏على الساحتين الإقليمية والدولية.



وجرى التأكيد على أن استمرار ‏التشاور الإيجابي وتبادل الرؤى بين الجانبين يشكلان مدخلاً أساسياً لترسيخ ‏التفاهم القائم، وتوسيع مساحات التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.‏