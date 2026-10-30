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مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مساحات التعاون ‏

photo 2 2026 10 30 18 28 46 مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مساحات التعاون ‏
جهاد مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏
 
عقد مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي لقاءً مع المبعوث الخاص ‏للمملكة المتحدة إلى سوريا باري بيتش، بحضور مدير إدارة الشؤون الأمريكية ‏في الوزارة سعد بارود.‏
 
وتناول الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف ‏المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ‏على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
وجرى التأكيد على أن استمرار ‏التشاور الإيجابي وتبادل الرؤى بين الجانبين يشكلان مدخلاً أساسياً لترسيخ ‏التفاهم القائم، وتوسيع مساحات التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة.‏

photo 1 2026 10 30 18 28 46 scaled مقدسي يبحث مع المبعوث البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مساحات التعاون ‏
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