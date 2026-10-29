الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: سوريا تُهنئ تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها
بحث
بحث
sana-logo-mobile

سوريا تُهنئ تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها

يبابلتبتبلاتبلاءلا سوريا تُهنئ تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها
مبنى وزارة الخارجية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا
 
تقدمت الجمهورية العربية السورية بأحر التهاني والتبريكات إلى الجمهورية التركية الصديقة حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
 
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس عن تمنياتها لجمهورية تركيا بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
 
وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في الـ29 من تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية ‏على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923.‏

58885 سوريا تُهنئ تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استمرار دعم الجهود الدولية من أجل تعافي سوريا وتنميتها
مصرع 37 شخصاً جراء غرق سفينة سياحية في فيتنام
باراك: سوريا تدخل مرحلة جديدة من تعزيز الأمن والاستقرار
سوريا تشارك ببطولة العالم للتجديف الشاطئي في الصين
ميدالية برونزية لسوريا في بطولة العالم للماسترز بالمصارعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك