سوريا تُهنئ تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون معها

دمشق-سانا



تقدمت الجمهورية العربية السورية بأحر التهاني والتبريكات إلى الجمهورية التركية الصديقة حكومة وشعباً بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس عن تمنياتها لجمهورية تركيا بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدة حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في الـ29 من تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية ‏على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923.‏