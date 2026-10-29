سوريا وتركيا تبحثان استكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين

دمشق-سانا



بحث معاون الرئيس التنفيذي لشؤون التوزيع في الشركة السورية للكهرباء خالد أبو دي مع ممثلين عن شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ)، الترتيبات الفنية ومراحل العمل القادمة لمشروع الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا.



وذكرت الشركة، اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو جاء عقب الاستكمال الكامل لأعمال إعادة التأهيل الفنية والإنشائية لخط الربط الكهربائي بجهد 400 ك.ف (حلب F – بريجيك)، مشيرة إلى أن المباحثات تركزت على تحديد الخطوة التالية للربط والاتفاق على الآليات التشغيلية، تمهيداً لنقل قدرة كهربائية تصل إلى 500 ميغاواط بنظام الجزيرة المعزولة (Islanded Mode) لتغذية المناطق المستهدفة بالكهرباء.



واستعرض الجانبان مستجدات التنسيق الهندسي ومقتضيات السلامة التشغيلية لضمان استقرار التغذية الكهربائية وكفاءة الأداء، وشددا على استمرار التواصل المباشر بين الفرق الفنية في الشركة السورية للكهرباء وشركة (TEİAŞ) لإنجاز كل المتطلبات.



وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن في الـ 12 من الشهر الجاري إجراء مباحثات بشأن مشروع ضخم، لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية، بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.