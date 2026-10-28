الهيئة الوطنية للمفقودين تستمع إلى عائلاتهم في بيروت بشأن مشروع القانون

بيروت-سانا‏

أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات في العاصمة اللبنانية بيروت، للاستماع إلى آراء عائلات ‏المفقودين وتطلعاتها بشأن قانون المفقودين والمختفين قسراً، بمشاركة منظمات المجتمع المدني ‏وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار توسيع نطاق المشاورات الوطنية خارج سوريا. ‏

وبينت الهيئة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم الأربعاء أن المشاورات تناولت المبادئ ‏والضمانات التي ينبغي أن يكفلها القانون، ما يحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم، ويعزّز حقهم في ‏معرفة الحقيقة، ويضمن مشاركتهم في صياغة قانون وطني يستند إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.‏

وأكدت الهيئة أن الوصول إلى عائلات المفقودين والاستماع إلى أصواتها لا تحدّه الجغرافيا، وأن لكل ‏عائلة الحق في المشاركة وإيصال صوتها أينما كانت، ما يضمن شمولية هذا المسار الوطني والإنساني، ‏ويضع حقوق العائلات وكرامة المفقودين في صميم أحكام القانون.‏

وكانت الهيئة أطلقت في الـ27 من حزيران الماضي مشاورات وطنية بشأن المبادئ الحاكمة لمشروع قانون ‏شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في ‏صياغة الإطار القانوني الوطني لهذه القضية.‏