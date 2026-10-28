الهيئة الوطنية للمفقودين تستمع إلى عائلاتهم في بيروت بشأن مشروع القانون

بيروت-سانا
أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات في العاصمة اللبنانية بيروت، للاستماع إلى آراء عائلات المفقودين وتطلعاتها بشأن قانون المفقودين والمختفين قسراً، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار توسيع نطاق المشاورات الوطنية خارج سوريا.
وبينت الهيئة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم الأربعاء أن المشاورات تناولت المبادئ والضمانات التي ينبغي أن يكفلها القانون، ما يحفظ حقوق المفقودين وعائلاتهم، ويعزّز حقهم في معرفة الحقيقة، ويضمن مشاركتهم في صياغة قانون وطني يستند إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأكدت الهيئة أن الوصول إلى عائلات المفقودين والاستماع إلى أصواتها لا تحدّه الجغرافيا، وأن لكل عائلة الحق في المشاركة وإيصال صوتها أينما كانت، ما يضمن شمولية هذا المسار الوطني والإنساني، ويضع حقوق العائلات وكرامة المفقودين في صميم أحكام القانون.
وكانت الهيئة أطلقت في الـ27 من حزيران الماضي مشاورات وطنية بشأن المبادئ الحاكمة لمشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لهذه القضية.