سوريا تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المال العام ومكافحة الفساد

باكو-سانا‏

دعا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي إلى تعزيز التعاون بين الدول ‏الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحماية المال العام ومكافحة الفساد، مؤكداً التزام ‏سوريا باستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ ‏قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود ‏واسترداد الأصول المنهوبة والمهربة.‏

مكافحة الفساد شرط للتعافي والاستقرار في سوريا

وقال العلي، في كلمة خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين ‏مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في العاصمة ‏الأذربيجانية باكو اليوم الأربعاء: إن مكافحة الفساد تمثل شرطاً أساسياً للتعافي والاستقرار ‏في سوريا، في ظل المرحلة الوطنية التي تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة ‏المواطنين، مشدداً على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية وواجب جماعي تمليه روابط ‏الأخوة الإسلامية والقيم الإنسانية المشتركة.‏

سوريا تؤكد التزامها باستكمال التصديق على اتفاقية مكة

وأوضح العلي أن سوريا وقّعت اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ‏وتؤكد التزامها باستكمال إجراءات التصديق عليها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل ‏الجماعي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن مواجهة الجرائم العابرة للحدود ‏تتطلب تنسيقاً متكاملاً وتبادلاً للمعلومات والتحريات بين أجهزة إنفاذ القانون.‏

الدعوة إلى تسريع استرداد الأصول المنهوبة والمهربة

وأشار العلي إلى أن التحدي الأساسي لا يقتصر على وجود النصوص القانونية، بل ‏يشمل تفعيلها وتطبيقها عملياً، ولا سيما في مجال استرداد الأصول المنهوبة والمهربة، ‏موضحاً أن ذلك يتطلب تسريع إجراءات تعقب العائدات الإجرامية عبر الحدود، وإنشاء ‏قنوات اتصال مباشرة بين أجهزة إنفاذ القانون، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية ‏التعاون.‏

شراكات دولية لتعزيز النزاهة وحماية المال العام

وشدد العلي على تطلع سوريا إلى إقامة شراكات فاعلة مع الدول الأعضاء، تقوم على ‏احترام السيادة الوطنية وتحقيق العدالة واستعادة الأموال العامة باعتبارها حقاً للشعوب، ‏مؤكداً دعم بلاده لمشاريع القرارات الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.‏

يشار إلى أن المشاركين باجتماع باكو بحثوا سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في ‏مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات النزاهة والشفافية، وتفعيل آليات ‏التعاون في إنفاذ القوانين ذات الصلة.‏