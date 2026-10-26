الخطوط السورية: رحلات مباشرة بين دمشق وبرلين بدءاً من الـ 10 من تشرين الثاني ‏

دمشق-سانا
تبدأ الخطوط الجوية السورية، اعتباراً من الـ 10 من تشرين الثاني المقبل، بتسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين دمشق والعاصمة الألمانية برلين، في خطوة جديدة نحو توسيع شبكة وجهاتها الجوية، وتعزيز الربط بين سوريا والعالم.
وأوضحت دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه الرحلات تكتسب أهمية خاصة لأبناء الجالية السورية في ألمانيا، إذ تسهم في تسهيل عودتهم إلى وطنهم، وتخفيف عناء التنقل عبر المطارات الأخرى ورحلات الترانزيت،
بما يوفر الوقت والجهد.
ولفتت دائرة الإعلام إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسيع شبكة الوجهات، حيث ستعلن مع نهاية الأسبوع عن وجهة أوروبية جديدة تنطلق من مطار دمشق الدولي، إلى جانب العمل على تفعيل رحلات إضافية من وإلى مطار حلب الدولي خلال الفترة القادمة.
وأكدت الدائرة أن الناقل الوطني ليس مجرد وسيلة للنقل، بل جسر يربط السوريين بوطنهم، ويعزز تواصلهم مع العالم، ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السفر من وإلى سوريا.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في الـ15 من شهر تشرين الأول الجاري بدء تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو، اعتباراً من الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل.