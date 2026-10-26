الخطوط السورية: رحلات مباشرة بين دمشق وبرلين بدءاً من الـ 10 من تشرين الثاني ‏

دمشق-سانا

‏

تبدأ الخطوط الجوية السورية، اعتباراً من الـ 10 من تشرين ‏الثاني المقبل، بتسيير رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين ‏دمشق والعاصمة الألمانية برلين، في خطوة جديدة نحو توسيع ‏شبكة وجهاتها الجوية، وتعزيز الربط بين سوريا والعالم.‏

وأوضحت دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني ‏والنقل الجوي، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه ‏الرحلات تكتسب أهمية خاصة لأبناء الجالية السورية في ‏ألمانيا، إذ تسهم في تسهيل عودتهم إلى وطنهم، وتخفيف عناء ‏التنقل عبر المطارات الأخرى ورحلات الترانزيت، ‏

بما يوفر الوقت والجهد. ‏

ولفتت دائرة الإعلام إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسيع ‏شبكة الوجهات، حيث ستعلن مع نهاية الأسبوع عن وجهة ‏أوروبية جديدة تنطلق من مطار دمشق الدولي، إلى جانب ‏العمل على تفعيل رحلات إضافية من وإلى مطار حلب ‏الدولي خلال الفترة القادمة.‏

وأكدت الدائرة أن الناقل الوطني ليس مجرد وسيلة للنقل، بل ‏جسر يربط السوريين بوطنهم، ويعزز تواصلهم مع العالم، ‏ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السفر من وإلى سوريا.‏

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في ‏الـ15 من شهر تشرين الأول الجاري بدء تسيير ‏رحلات ‏جوية منتظمة ومباشرة بين حلب وموسكو، اعتباراً من الثامن ‏عشر من ‏تشرين الثاني المقبل.‏