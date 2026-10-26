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وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏

photo 10 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
وفد من وزارة الداخلية في حفل تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية للعلوم الأمنية-الرياض-سانا

الرياض-سانا‏

شارك وفد من وزارة الداخلية في حفل تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية للعلوم الأمنية، والذي شهد تخريج عدد من منتسبي الوزارة الموفدين ‏للدراسة في برامج استراتيجيات مكافحة المخدرات، وحقوق الإنسان والعدالة ‏الجنائية ومكافحة الإرهاب.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الوفد قدّم التهنئة ‏للخريجين، مؤكداً على أهمية توظيف خبراتهم التخصصية لخدمة الوطن، ‏والارتقاء بالمنظومة الأمنية في سوريا.‏

photo 9 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏

وضم الوفد كلاً من معاون وزير الداخلية لشؤون القوى البشرية الدكتور ‏محمد حسام الشيخ فتوح، ومدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين ‏سلمان، ورئيس الجامعة السورية للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرزاق الحسين، ‏ومدير إدارة الإعلام المقدم عبد الرحيم القاسم.‏

وعقب الحفل الذي أُقيم برعاية وزير الداخلية السعودي رئيس المجلس ‏الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبد العزيز بن سعود، ‏أجرى الوفد جولة في مرافق الجامعة، اطّلع خلالها على منشآتها التعليمية ‏والبحثية.‏

ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بكوادرها، والاستفادة من ‏التجارب الرائدة عربياً ودولياً، بما يخدم أمن سوريا ومستقبلها.‏

photo 7 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 8 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 1 2026 10 26 18 16 10 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 2 2026 10 26 18 16 10 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 3 2026 10 26 18 16 10 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 4 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 5 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
photo 6 2026 10 26 18 16 11 وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏
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