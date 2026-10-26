وفد من وزارة الداخلية يشارك في تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف ‏العربية ‏

الرياض-سانا
شارك وفد من وزارة الداخلية في حفل تخريج الدفعة الـ44 من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والذي شهد تخريج عدد من منتسبي الوزارة الموفدين للدراسة في برامج استراتيجيات مكافحة المخدرات، وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب.
وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الوفد قدّم التهنئة للخريجين، مؤكداً على أهمية توظيف خبراتهم التخصصية لخدمة الوطن، والارتقاء بالمنظومة الأمنية في سوريا.
وضم الوفد كلاً من معاون وزير الداخلية لشؤون القوى البشرية الدكتور محمد حسام الشيخ فتوح، ومدير إدارة التأهيل والتدريب الدكتور حسين سلمان، ورئيس الجامعة السورية للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرزاق الحسين، ومدير إدارة الإعلام المقدم عبد الرحيم القاسم.
وعقب الحفل الذي أُقيم برعاية وزير الداخلية السعودي رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبد العزيز بن سعود، أجرى الوفد جولة في مرافق الجامعة، اطّلع خلالها على منشآتها التعليمية والبحثية.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة للارتقاء بكوادرها، والاستفادة من التجارب الرائدة عربياً ودولياً، بما يخدم أمن سوريا ومستقبلها.