الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

المنامة-سانا



التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.



ونقل الوزير الشيباني تحيات فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى جلالة الملك، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار.



​وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وكان الشيباني بحث في وقت سابق اليوم ‏مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وإعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.