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الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

photo 2 2026 10 25 17 20 21 الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة البحرينية-المنامة-سانا

 المنامة-سانا
 
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.
 
ونقل الوزير الشيباني تحيات فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى جلالة الملك، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
 
​وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
 
وكان الشيباني بحث في وقت سابق اليوم ‏مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وإعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.

photo 1 2026 10 25 17 20 21 الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
photo 2026 10 25 17 23 12 الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
photo 4 2026 10 25 17 20 22 الشيباني يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون
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