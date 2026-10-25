الشيباني يطّلع على عمل مركز «المدار» التابع للخارجية البحرينية

المنامة-سانا



أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، زيارة إلى مركز “المدار” التابع لوزارة الخارجية البحرينية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.



​واطلع الوزير الشيباني خلال الزيارة، التي جرت اليوم الأحد، على منظومة عمل المركز، والدور الذي يضطلع به في متابعة وتحليل المستجدات الإقليمية والدولية.



وكان الشيباني بحث في وقت سابق اليوم ‏مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وإعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.