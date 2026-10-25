المنامة-سانا
أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، زيارة إلى مركز “المدار” التابع لوزارة الخارجية البحرينية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.
واطلع الوزير الشيباني خلال الزيارة، التي جرت اليوم الأحد، على منظومة عمل المركز، والدور الذي يضطلع به في متابعة وتحليل المستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الشيباني بحث في وقت سابق اليوم مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وإعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً.
الشيباني يطّلع على عمل مركز «المدار» التابع للخارجية البحرينية
المنامة-سانا