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الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة

photo 1 2026 10 25 15 46 50 1 الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي ‏مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني-المنامة-سانا

 المنامة-سانا
 
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‏مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم ‏الأحد، ‏في العاصمة المنامة.
 
​وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
 
كما تمت مناقشة إعادة تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
 
ووصل الشيباني في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البحرينية، ‏وكان باستقباله في المطار وزير ‏الخارجية البحريني.

photo 3 2026 10 25 15 46 50 الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة
photo 2 2026 10 25 15 46 50 الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة
photo 4 2026 10 25 15 46 50 الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة
photo 5 2026 10 25 15 46 50 الشيباني والزياني يبحثان تعزيز العلاقات السورية البحرينية وتفعيل اللجنة المشتركة
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