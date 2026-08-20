مباحثات سورية أردنية للتعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد

دمشق-سانا‏

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بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع وفد من هيئة النزاهة ‏ومكافحة الفساد الأردنية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات في مجالات ‏الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد وحماية المال العام.‏

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وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء ‏الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، أهمية تعزيز التنسيق، وتطوير آليات العمل الرقابي، ‏بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الرقابية، والارتقاء بالأداء المؤسسي.‏

تعزيز فاعلية الأداء في المؤسسات العامة

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها الرقابية وفاعلية الأداء في ‏المؤسسات العامة، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية، لافتاً إلى أهمية ‏توسيع التعاون مع الجهات الرقابية النظيرة في الدول الأخرى، وتبادل التجارب ‏والخبرات.

من جانبه، أعرب الوفد الأردني عن استعداد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتوسيع ‏مجالات التعاون مع الجانب السوري، من خلال تبادل الخبرات وعقد اللقاءات الدورية، ‏وتنظيم ورش العمل وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير القدرات الرقابية، ‏وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.‏



وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ‏الأردنية، نظمت الأحد الماضي ورشة عمل بعنوان “آفاق تعزيز النزاهة ومكافحة ‏الفساد في سوريا.. الفرص والتحديات”، في مقر المعهد العالي للرقابة بضاحية قدسيا ‏بريف دمشق، تناولت سبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز النزاهة ومواجهة تحديات ‏مكافحة الفساد.‏

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