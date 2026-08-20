مباحثات سورية أردنية للتعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع وفد من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، أهمية تعزيز التنسيق، وتطوير آليات العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الرقابية، والارتقاء بالأداء المؤسسي.
تعزيز فاعلية الأداء في المؤسسات العامة
وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها الرقابية وفاعلية الأداء في المؤسسات العامة، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية، لافتاً إلى أهمية توسيع التعاون مع الجهات الرقابية النظيرة في الدول الأخرى، وتبادل التجارب والخبرات.
من جانبه، أعرب الوفد الأردني عن استعداد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتوسيع مجالات التعاون مع الجانب السوري، من خلال تبادل الخبرات وعقد اللقاءات الدورية، وتنظيم ورش العمل وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير القدرات الرقابية، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، نظمت الأحد الماضي ورشة عمل بعنوان “آفاق تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في سوريا.. الفرص والتحديات”، في مقر المعهد العالي للرقابة بضاحية قدسيا بريف دمشق، تناولت سبل تطوير العمل الرقابي وتعزيز النزاهة ومواجهة تحديات مكافحة الفساد.