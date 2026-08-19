الجامعةالعربية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتطالب بتحرك ‏دولي لوقف الاعتداءات

القاهرة-سانا‏

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية “نبيل فهمي” الغارات الجوية ‏الإسرائيلية التي ‏استهدفت ‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكداً أنّها تشكل انتهاكاً ‏سافراً للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجراماً جديداً يضاف لسلسلة ‏الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة.‏

ووصف فهمي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية ‏بالاستفزازية وغير المبررة وغير المقبولة، مبيناً أنّ “إسرائيل تسعى لنشر الفوضى ‏وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات -سواء في سوريا أو لبنان- لخدمة أهداف داخلية ‏لرئيس وزرائها الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الأمن ‏والاستقرار في المنطقة”.‏

وطالب الأمين العام للجامعة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع ‏بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات السافرة وضرورة وضع حد لها، ‏بما يحول دون الانزلاق لمزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.‏

وأدانت سوريا أمس الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار ‌‏أبو ‏الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً ‏خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏

وتوالت الإدانات العربية والدولية للغارات الإسرائيلية وسط ‏دعوات إلى المجتمع ‏الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على الأراضي ‏السورية.‏