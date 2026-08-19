الجامعةالعربية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتطالب بتحرك ‏دولي لوقف الاعتداءات

القاهرة-سانا
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية “نبيل فهمي” الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكداً أنّها تشكل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجراماً جديداً يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة.
ووصف فهمي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية بالاستفزازية وغير المبررة وغير المقبولة، مبيناً أنّ “إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات -سواء في سوريا أو لبنان- لخدمة أهداف داخلية لرئيس وزرائها الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وطالب الأمين العام للجامعة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات السافرة وضرورة وضع حد لها، بما يحول دون الانزلاق لمزيد من الفوضى والعنف في المنطقة.
وأدانت سوريا أمس الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.
وتوالت الإدانات العربية والدولية للغارات الإسرائيلية وسط دعوات إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهما، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.