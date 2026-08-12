سلطنة عُمان: الجولان أرض سورية محتلة

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء عن استنكارها قرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمّته “سيادة إسرائيل” على الجولان السوري المحتل، مؤكدةً أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981م.

وقالت الخارجية في بيان على منصة “إكس”: إن عُمان تجدد موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة، وتؤكد دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كل أراضيها ووحدتها، وتدعو جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولاقى القرار الكولومبي تنديداً ورفضاً عربياً ودولياً واسعاً، مع التأكيد على أن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل.

وأكدت سوريا رفضها القاطع وإدانتها موقف كولومبيا، مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن موقف الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 في كانون الأول 1981، واعتبر فيه أن قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، قرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالبها بإلغائه.