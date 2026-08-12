السورية للبريد تبحث مع مؤسسة البريد السعودي آفاق التعاون ‏وتبادل الخبرات

الرياض-سانا‏

بحث وفد من المؤسسة السورية للبريد برئاسة المدير العام عماد ‏الدين حمد، مع رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) آنف بن أحمد ‏أبانمي، آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارة رسمية ‏إلى مقر المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض‎.‎

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن ‏اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات البريدية، ‏والتحول المؤسسي والرقمي، والحلول اللوجستية، بما يفتح المجال ‏أمام شراكة مهنية قائمة على تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب ‏الناجحة‎.‎

وشملت الزيارة الاطلاع على منظومة العمل في مؤسسة (سبل) ‏ومركز المعالجة الرئيسي، وما يشهده من تطور تقني وتشغيلي في ‏عمليات الفرز والأتمتة وتكامل الأنظمة‎.‎

الانفتاح على التجارب البريدية الرائدة

وبين حمد في تصريح لـ سانا، أن زيارة مؤسسة البريد السعودي ‏في الرياض تأتي في إطار حرص المؤسسة على الانفتاح على ‏التجارب البريدية الرائدة وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات العربية‎.‎

وأوضح حمد أن الزيارة تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على ‏التجربة السعودية في التحول المؤسسي والرقمي وتطوير الخدمات ‏البريدية واللوجستية، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى بناء علاقات ‏تعاون استراتيجية ومستدامة تسهم في تطوير منظومة البريد ‏السوري والارتقاء بخدماته، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة‎.‎

وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية المؤسسة السورية للبريد لبناء ‏علاقات تعاون استراتيجية، والانفتاح على الخبرات العربية ‏والدولية، والاستفادة منها في تطوير منظومة البريد السورية ‏وخدماتها‎.‎