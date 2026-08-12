السورية للبريد تبحث مع مؤسسة البريد السعودي آفاق التعاون ‏وتبادل الخبرات

الرياض-سانا
بحث وفد من المؤسسة السورية للبريد برئاسة المدير العام عماد الدين حمد، مع رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) آنف بن أحمد أبانمي، آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات البريدية، والتحول المؤسسي والرقمي، والحلول اللوجستية، بما يفتح المجال أمام شراكة مهنية قائمة على تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة.
وشملت الزيارة الاطلاع على منظومة العمل في مؤسسة (سبل) ومركز المعالجة الرئيسي، وما يشهده من تطور تقني وتشغيلي في عمليات الفرز والأتمتة وتكامل الأنظمة.
الانفتاح على التجارب البريدية الرائدة
وبين حمد في تصريح لـ سانا، أن زيارة مؤسسة البريد السعودي في الرياض تأتي في إطار حرص المؤسسة على الانفتاح على التجارب البريدية الرائدة وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات العربية.
وأوضح حمد أن الزيارة تتيح تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة السعودية في التحول المؤسسي والرقمي وتطوير الخدمات البريدية واللوجستية، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى بناء علاقات تعاون استراتيجية ومستدامة تسهم في تطوير منظومة البريد السوري والارتقاء بخدماته، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية المؤسسة السورية للبريد لبناء علاقات تعاون استراتيجية، والانفتاح على الخبرات العربية والدولية، والاستفادة منها في تطوير منظومة البريد السورية وخدماتها.