بعد عام ونصف.. سوريا وروسيا تتفقان حول مصير قاعدتي حميميم وطرطوس

دمشق-سانا

أعلنت سوريا، اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم ‏وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة ‏الخارجية والمغتربين.‏

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وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا أن هذه المذكرة ترسم ملامح المرحلة ‏المقبلة للعلاقة بين الجانبين.‏

الدولة السورية تتولى إدارة المنشآت المدنية

تنص مذكرة التفاهم، حسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في ‏الساحل السوري، ‏على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف ‏التجاري الرابع في ‏ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية. ‏

القواعد العسكرية تتحول لمراكز تدريب

بالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان السوري والروسي وفق المذكرة على إعادة ‏صياغة وظيفتها، ‏بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ضمن ترتيبات جديدة تحفظ ‏المصالح المتبادلة.‏ ‏

السقف الزمني للتنفيذ 3 أشهر

وحددت مذكرة التفاهم سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية ‌‏التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز ‏التنفيذ، في خطوة تُعد الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو 18 شهراً، وتفتح الباب ‏أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية ‌‏- الروسية.‏ ‏

ويمثل هذا التفاهم انتقالاً بالعلاقات السورية – الروسية إلى مرحلة جديدة تقوم على إعادة تنظيم طبيعة الوجود الروسي في ‏سوريا بما يتناسب مع المرحلة الجديدة ‏مع استمرار العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة.‏