سوريا تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على نجران وتؤكد تضامنها مع السعودية

دمشق-سانا



أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الجمعة، تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أعلن أمس الخميس، إصابة 11 مدنياً جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي باستخدام مقذوفات عشوائية استهدفت أعياناً مدنية.