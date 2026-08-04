مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل‏

086A4931 مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل‏

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري ‏سلوكا، سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات ‏بقطاع النقل.‏

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم ‏الثلاثاء، انفتاح الوزارة على تطوير التعاون مع الجانب البيلاروسي ‏والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها، ولا سيما الطرق والسكك الحديدية والنقل ‏البري والصناعات المرتبطة بها.‏

وأوضح بدر أن وزارة النقل تتولى حالياً عدداً من الملفات الأساسية في قطاع ‏النقل، تشمل النقل البري والطرق والسكك الحديدية وتسجيل المركبات ‏والرقابة الفنية عليها ورخص القيادة ونقل البضائع داخل سوريا ومع الدول ‏الأخرى.‏

مقترح لتعديل اتفاقية سابقة ‏

وأشار بدر إلى وجود اتفاقية سابقة بين سوريا وبيلاروس لتنظيم النقل البري ‏الدولي للركاب والبضائع، أُبرمت عام 2004، مبدياً استعداد الوزارة ‏لمراجعتها وإجراء أي تعديلات أو إضافات عليها بما يخدم مصالح البلدين.‏

من جانبه، أكد السفير سلوكا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا ‏في مختلف المجالات، بما فيها قطاع النقل، مشيراً إلى أن وزارة النقل ‏والاتصالات البيلاروسية أبدت اهتماماً لتعزيز آفاق التعاون مع الجانب ‏السوري.‏

الاستفادة من الخبرات البيلاروسية

وأوضح سلوكا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات تصنيع ‏الشاحنات والجرارات والحافلات والحافلات الكهربائية، إضافة إلى هندسة ‏الطرق وبناء الجسور، مشيراً إلى الخبرات البيلاروسية في مجال الطرق ‏والنقل العابر “الترانزيت”.‏

واتفق الجانبان على متابعة التنسيق لعقد اجتماع عن بُعد، وإرسال مسودة ‏جدول أعماله، إلى جانب تجديد الدعوة إلى وفد بيلاروسي لزيارة سوريا.‏

كما أكدا أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمرات والفعاليات ‏الدولية، بما يتيح تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات ‏البنى التحتية والطرق لما لهذه الخبرات من أهمية في دعم سوريا خلال ‏مرحلة التعافي وإعادة البناء.‏

086A4928 scaled مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل‏
العدالة والتنمية: اندماج قسد ووقف النار خطوة لتعزيز وحدة سوريا
وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً التطورات في سوريا
وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال الإيطالي
مذكرة تفاهم سورية أردنية في مجال تدريب وتأهيل كوادر الطيران المدني
وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك