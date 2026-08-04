مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل‏

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري ‏سلوكا، سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات ‏بقطاع النقل.‏

وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم ‏الثلاثاء، انفتاح الوزارة على تطوير التعاون مع الجانب البيلاروسي ‏والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها، ولا سيما الطرق والسكك الحديدية والنقل ‏البري والصناعات المرتبطة بها.‏

وأوضح بدر أن وزارة النقل تتولى حالياً عدداً من الملفات الأساسية في قطاع ‏النقل، تشمل النقل البري والطرق والسكك الحديدية وتسجيل المركبات ‏والرقابة الفنية عليها ورخص القيادة ونقل البضائع داخل سوريا ومع الدول ‏الأخرى.‏

مقترح لتعديل اتفاقية سابقة ‏

وأشار بدر إلى وجود اتفاقية سابقة بين سوريا وبيلاروس لتنظيم النقل البري ‏الدولي للركاب والبضائع، أُبرمت عام 2004، مبدياً استعداد الوزارة ‏لمراجعتها وإجراء أي تعديلات أو إضافات عليها بما يخدم مصالح البلدين.‏

من جانبه، أكد السفير سلوكا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا ‏في مختلف المجالات، بما فيها قطاع النقل، مشيراً إلى أن وزارة النقل ‏والاتصالات البيلاروسية أبدت اهتماماً لتعزيز آفاق التعاون مع الجانب ‏السوري.‏

الاستفادة من الخبرات البيلاروسية

وأوضح سلوكا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات تصنيع ‏الشاحنات والجرارات والحافلات والحافلات الكهربائية، إضافة إلى هندسة ‏الطرق وبناء الجسور، مشيراً إلى الخبرات البيلاروسية في مجال الطرق ‏والنقل العابر “الترانزيت”.‏

واتفق الجانبان على متابعة التنسيق لعقد اجتماع عن بُعد، وإرسال مسودة ‏جدول أعماله، إلى جانب تجديد الدعوة إلى وفد بيلاروسي لزيارة سوريا.‏

كما أكدا أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمرات والفعاليات ‏الدولية، بما يتيح تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات ‏البنى التحتية والطرق لما لهذه الخبرات من أهمية في دعم سوريا خلال ‏مرحلة التعافي وإعادة البناء.‏