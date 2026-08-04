مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل‏

دمشق-سانا
بحث وزير النقل يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا، سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات بقطاع النقل.
وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الثلاثاء، انفتاح الوزارة على تطوير التعاون مع الجانب البيلاروسي والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها، ولا سيما الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها.
وأوضح بدر أن وزارة النقل تتولى حالياً عدداً من الملفات الأساسية في قطاع النقل، تشمل النقل البري والطرق والسكك الحديدية وتسجيل المركبات والرقابة الفنية عليها ورخص القيادة ونقل البضائع داخل سوريا ومع الدول الأخرى.
مقترح لتعديل اتفاقية سابقة
وأشار بدر إلى وجود اتفاقية سابقة بين سوريا وبيلاروس لتنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع، أُبرمت عام 2004، مبدياً استعداد الوزارة لمراجعتها وإجراء أي تعديلات أو إضافات عليها بما يخدم مصالح البلدين.
من جانبه، أكد السفير سلوكا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات، بما فيها قطاع النقل، مشيراً إلى أن وزارة النقل والاتصالات البيلاروسية أبدت اهتماماً لتعزيز آفاق التعاون مع الجانب السوري.
الاستفادة من الخبرات البيلاروسية
وأوضح سلوكا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات تصنيع الشاحنات والجرارات والحافلات والحافلات الكهربائية، إضافة إلى هندسة الطرق وبناء الجسور، مشيراً إلى الخبرات البيلاروسية في مجال الطرق والنقل العابر “الترانزيت”.
واتفق الجانبان على متابعة التنسيق لعقد اجتماع عن بُعد، وإرسال مسودة جدول أعماله، إلى جانب تجديد الدعوة إلى وفد بيلاروسي لزيارة سوريا.
كما أكدا أهمية مواصلة اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمرات والفعاليات الدولية، بما يتيح تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والطرق لما لهذه الخبرات من أهمية في دعم سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة البناء.