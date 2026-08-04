سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

دمشق-سانا

انعقدت في دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان.

حضر المشاورات من الجانب السوري مستشار وزير الخارجية للشؤون الأفروأسيوية محمد الجفال، ومدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا ندى الأسود، ومدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش.

ومن الجانب الياباني، (سفير) مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا / مساعد وزير خارجية اليابان كييتشي إيواموتو، والقائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يشمل التمثيل الدبلوماسي، والتعاون الإنمائي، والتبادل التجاري والاستثماري، والتعاون التعليمي والثقافي، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وأكّدا دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، وعلى مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانب الياباني دعم بلاده حكومة وشعباً لسوريا وشعبها في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.