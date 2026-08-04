سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

photo 2026 08 04 10 57 05 سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

دمشق-سانا

انعقدت في دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان.

photo 2026 08 04 10 57 18 سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

حضر المشاورات من الجانب السوري مستشار وزير الخارجية للشؤون الأفروأسيوية محمد الجفال، ومدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا ندى الأسود، ومدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش.

photo 2026 08 04 10 57 24 1 سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

ومن الجانب الياباني، (سفير) مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا / مساعد وزير خارجية اليابان كييتشي إيواموتو، والقائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يشمل التمثيل الدبلوماسي، والتعاون الإنمائي، والتبادل التجاري والاستثماري، والتعاون التعليمي والثقافي، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وأكّدا دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

photo 2026 08 04 10 57 30 سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، وعلى مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانب الياباني دعم بلاده حكومة وشعباً لسوريا وشعبها في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.

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