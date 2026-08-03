بارزاني: سوريا قادرة بقيادة الرئيس الشرع على المضي لمستقبل ‏أكثر إشراقاً لجميع أبنائها

photo 4 2026 08 03 13 28 50 1 بارزاني: سوريا قادرة بقيادة الرئيس الشرع على المضي لمستقبل ‏أكثر إشراقاً لجميع أبنائها

 دمشق-سانا
 
أعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عن ثقته بأن سوريا قادرة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً.‏
 
وقال بارزاني ‏عبر منصة (X) اليوم الإثنين: “سعدت اليوم بزيارة دمشق، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع، وبعد سنوات طويلة من المعاناة تقف سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار، وقد أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة، في ظل قيادته، على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها”.
 
وأضاف: “أكدتُ دعمنا لسوريا مستقرة وموحدة، تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية، كما ناقشنا أهمية دور سوريا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.
 
وأشار بارزاني ‏إلى أن سوريا والعراق وإقليم كردستان تجمعهم مصالح مشتركة عديدة، كما تتوافر فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة لهم جميعاً.
 
وكان الرئيس الشرع التقى في وقت سابق اليوم، بارزاني والوفد المرافق في قصر الشعب بدمشق، ‌‏بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب ‏مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.

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